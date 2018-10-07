「亡父臨終買的禮物」 她收包裹崩潰、送貨員暖心陪伴

2018-10-07 14:50

〔即時新聞／綜合報導〕一名朱姓物流貨運司機上網分享工作時遇到催淚事件，他送貨前打電話給收件者，對方在電話中哽咽回應希望等她半小時，她立刻趕回家，朱姓司機心軟答應，等沒多久就看到目測年約17、18歲的女孩出現，簽收完拿到包裹女孩就狂哭不止，一問之下才得知女孩的爸爸剛過世，這個包裹是爸爸最後給她買的禮物，朱姓司機想起自己的女兒，不顧繁忙的工作，暖心在旁陪她，直到1小時後才放心離開。

朱姓司機在臉書社團「爆怨公社」發文透露，他當天依照慣例先打電話給收件者，告知10分鐘左右會送達包裹，「電話那端突然傳來哭泣聲」，沒多久對方哽咽地說，她馬上回家，拜託朱姓司機等半小時，朱姓司機勉為其難答應，「應該是聽到她的哭聲心軟了，不然每天貨量這麼大 ，我很難這樣乾等一個客人」，朱姓司機等沒多久，就看見一名女孩，女孩簽收後拿著包裹，就當場痛哭起來，詢問下才得知女孩的爸爸前兩天剛過世，手上的包裹就是爸爸臨終前，拖著病重的身軀，上網幫女孩訂的情人果。

網友也對女孩感到不捨，紛紛留言，「爸爸在天上會看著你的」、「買給前世情人的情人果，這…用眼淚醃的嗎？」、「希望她能振作，未來一定會更幸福」、「謝謝你等她」。

綜合媒體報導，朱姓司機聽見後沒有繼續追問，身為單身爸爸，自己也有2個和女孩差不多年紀的女兒，看見女孩不斷哭泣，心中相當不忍，就在一旁默默陪伴1個小時，讓女孩好好發洩情緒，一小時後朱姓司機看狀況放心了才離開。