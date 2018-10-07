防制噪音改裝車 東勢警結合環監單位強力執法

2018-10-07 13:54

〔記者歐素美／台中報導〕台中市新社區台21線連接南投縣國姓鄉，常有遊客往來和平谷關與南投埔里日月潭等觀光景點遊玩，每逢週末假日車流量高，由於該路線為山區道路，也是大型重機騎乘的熱門路線，因車輛行駛頻繁破壞山區寧靜，引發居民困擾，東勢分局結合環保局及中區監理站等執行「環警監聯合稽查小組」，加強稽查改裝的噪音車輛。

這項勤務於昨天上午舉行，共攔查大型重機32輛、普通重型機車15輛，實施噪音檢測7輛次，其中噪音未符合管制標準告發2件、車輛設備不完全等交通違規2件，執行成果良好。

東勢分局長蔡元戎表示，新社區台21線為山區連續轉彎道路型態，視線距離不佳，為保障用路人行車安全，平時已要求轄區派出所及交通分隊加強稽查取締危險駕車、超車等違規行為，但引擎排氣噪音及汽、機車改裝引擎、底盤、電系、排氣管等，涉及專業認定，才向上級建議，將台21線路段列入「環警監聯合稽查小組」專案勤務，共同遏止改裝噪音等違法行為。

警方除呼籲用路人應確實遵守交通法令規定，建立防禦駕駛觀念，行駛山區道路更應時時保持警覺，注意前方路況，防範各項危害，並籲請車主切勿擅自變更車輛引擎、底盤、電系、排氣管等重要設備，以免影響車體結構，危害自身行車安全。