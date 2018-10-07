鐵人三項臨時縮短泳程 引發部分選手不滿退賽

來自台中的楊姓選手，不滿泳程臨時縮減，氣得抗議罷賽。（記者劉禹慶攝）

2018-10-07 13:48

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕 全長226公里的富邦金控澎湖國際鐵人三項，今日因風浪太大，臨時將3.8公里海泳縮減為400公尺，引發部分報名選手不滿退賽；主辦的台灣鐵人三項公司董事長林澤浩表示，由於外海風浪太大，在安全考量下縮減泳程，符合國際慣例。

邁入第4年、在澎湖舉辦第3年的「2018富邦金控 IRONMAN Taiean 澎湖國際鐵人三項賽」，計有39個國家、近千位國內外頂尖好手參賽，角逐35名2019IRONMAN世界錦標賽資格，前進夏威夷KONA登上鐵人三項最高賽事殿堂，今日在馬公觀音亭由海泳率先登場 。

由於原本規劃3.8公里海泳，但賽前主辦單位戒護艇出海巡視，發現風浪過大，臨時變更為內海400公尺，引發參賽選手不滿，來自台中俱樂部的楊姓選手現場大喊抗議，認為潮汐與海流原本就是海泳的挑戰，縮減泳程無法完成自我挑戰，現場號召其他選手加入罷賽行列。

根據主辦單位統計鐵人三項報名987人、領晶片824人〈有2人棄賽〉，報名費為570元美金，包含游泳、自行車及路跑等項目，由於報名費不便宜，臨時變更賽程退賽是否全額退費？主辦單位表示，賽前有召開選手會議，事前就已告知天候不佳會改為400公尺或單車計時賽，同時也報請總部核准，因天候因素影響改變行程符合國際慣例，因此不符退費標準。

今年富邦鐵人三項，首度改由觀音亭海泳，卻天公不作美。（記者劉禹慶攝）