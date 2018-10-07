「花甲男孩轉大人」金鐘獎最大贏家 林佳龍臉書祝賀

2018-10-07 13:44

〔記者黃鐘山／台中報導〕第53屆電視金鐘獎揭曉，《花甲男孩轉大人》成最大贏家，囊括「最佳戲劇節目獎」、「戲劇節目男主角」、「新進演員獎」、「戲劇節目男配角」等大獎。市長林佳龍今日在個人臉書恭賀劇組、台中與有榮焉，並表示多部在台中取景的作品，都在影壇中屢奪佳績，這是對台中最有力的行銷。

林佳龍在臉書提到，《花甲》的導演翟友寧當時率領劇組在台中拍攝3個月，8成場景都在台中完成。期間市府新聞局與影視基金會全力協拍，鄰居也相當熱情，濃厚的人情味，讓瞿導多次表示「在台中拍片像回到自己家」。

林市長說，台中擁有全台最優良的氣候與交通環境，兼備傳統、現代的各式建築、多元豐富的山海場景；市府也多方請益，打造中台灣影視基地及中台灣電影中心，就是要讓「整個城市都是你的攝影棚」，感受在台中拍片的便利。

臉書一文貼出後，許多網友紛紛留言迴響，稱讚「花甲男孩展現台灣真性情，本土劇加油」、「拍的不錯，劇情也不錯！」，也有網友肯定「台中市真的脱胎換骨，讚」，表達對《花甲》及對台中市近年變化的支持。

新聞局指出，市府大力支持的《花甲》，去年5月26日首播後即掀起追劇風潮，完結篇更創下超過4%的收視率；全劇多數在台中取景，其中新科視帝盧廣仲與蔡振南父子的吵架場景，更吸引影迷前往朝聖，也讓位於大肚區瑞井社區的取景巷弄博得花甲大道的美名。

新聞局強調，近年市府持續編列補助款協助影視業者，提供拍片輔導金、住宿及影視活動補助。《花甲》就是在市府的協助下，完成電視劇與改編電影的拍攝；另為減輕劇組夥伴的住宿負擔，台中市也整合全市35家以上旅宿業者成立優惠拍片大聯盟，提供最優惠的住宿價格，歡迎國內外影視從業人員前來台中拍片。