大甲媽遶境53庄 后里區中和里「過門不入」引爭議

2018-10-07 13:41

〔記者歐素美／台中報導〕大甲鎮瀾宮媽祖自9月29日起遶境大甲53庄11天，今天行經后里區中和里時，大甲媽神轎「過門不入」，引發中和里長陳明裕與鎮瀾宮董事李鴻文爭執，信眾質疑鎮瀾宫行程安排不當，未徒步向在地土地公參禮，認為53庄遶境應比照每年南下遶境全程徒步；鎮瀾宮副董鄭銘坤表示，遶境路線是由地方委員會決定，體諒志工年邁才未全程徒步，但貼香條的一定徒步。

大甲鎮瀾宮媽祖自9月29日起遶境大甲53庄11天，預計10月9日回鑾，今天行經后里區中和里時「過門不入」，讓許多擺好香案準備接駕的信徒備感錯愕，中和里長陳明裕因此上前與在場的鎮瀾宮董事李鴻文理論，李鴻文表示，貼香條才遶境徒步，引發在地信眾不滿，憤而投訴本報。

陳明裕表示，大甲媽遶境53庄三次籌備會他皆到場，但內部會議則未通知一般委員的里長，致其未參與，他將一開始的遶境路線印發給里民，里民今天都擺好香案準備接駕，不料，廟方卻更改遶境路線，轎神到達中和里就上大車，未徒步遶境，讓接駕里民撲空，他身為里長要爭取里民權益才上前與廟方人員理論，當時彼此口氣都不好，但事情過了就算了。

鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，遶境路線是由地方委員會決定，廟方基於尊重地方，並未干涉，因考量陣頭等志工年紀大，大甲53庄遶境不比南下遶境，主要採用貼香條辨識，有貼香條的路線一定徒步遶境，未貼香條的就讓志工上車休息。

大甲媽遶境53庄后里區主委侯錦朝表示，之前內部會議協調大甲媽停轎地點，陳明裕未出席，才不知貼香條處才會徒步遶境，強調大甲媽遶境路線並未變更，「大甲媽遶境是歡喜事」，事情過去就不要再爭吵了。