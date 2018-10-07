18年打下逾500面獎牌！南投旭光高中終於要蓋空手道館了

旭光高中空手道選手於館場開工動土典禮中展現訓練成果。（圖：南投縣政府提供）

2018-10-07 13:25

〔記者佟振國／南投報導〕終於蓋了！18年來打下逾500面獎牌、誕生10位總統教育獎得主，已是空手道國手搖籃的南投縣立旭光高中，歷經多年爭取的空手道館，今天舉行開工動土典禮，預計明年6月完工啟用，未來縣籍選手終於可以揮別無正規訓練場地的窘境，在嶄新完善的訓練場域培訓，締造更佳成績，為縣、為國爭光。

縣立旭光高中長期缺乏專業空手道場館，原本位於地下室的選手訓練場地簡陋，夏天悶熱難耐，逢豪大雨更易淹水，影響選手訓練品質，地方多年爭取興建空手道館，終獲教育部體育署補助經費4000萬元，縣府自籌800萬元,以及空手道設備980萬元，縣府自籌98萬元，預計108年6月完工。

縣府與地方各界今天舉行空手道館開工動土典禮，副縣長陳正昇表示，旭光高中空手道選手屢屢在國內外賽事表現出色，單是全國中等學校運動會金牌即有破百面的紀錄，也培育出10位總統教育獎得主，尤其辜翠萍、谷筱霜2位傑出校友，分別在2014韓國仁川亞運、2018印尼雅加達巨港亞運勇奪金牌，為縣、為國爭光。

校長何光明指出，該校於2001年成立空手道隊，歷經18個年頭，一路篳路藍縷，克服萬難，在簡陋條件下進行培訓，教練、選手努力不懈，才能在國內外競賽中發光發熱，贏得金牌破百面，金銀獎牌合計逾500面，為南投人贏得驕傲，期許未來空手道館能培育出更多優秀選手。

縣府教育處表示，空手道是南投縣體育發展重點項目之一，2020東京奧運空手道也列正式項目，期許南投的選手們能藉由此優質場館，創造更多的佳績。