推動花東「棒球學園」 20名球員成首批種子

台灣觀光學院歷經校系瘦身轉型後，另闢「棒球學園」培育花東棒球人才，今年共有20名有棒球興趣及基礎的學生慕名而來，在新設立的專業球場上接受訓練，成為「棒球學園」的首批種子。 （記者王峻祺翻攝）

2018-10-07 12:13

［記者王峻祺／花蓮報導］台灣觀光學院歷經校系瘦身轉型後，另闢「棒球學園」培育花東棒球人才，今年共有20名有棒球興趣及基礎的學生慕名而來，跟著前國家隊總教練王光輝練球，在新設立的專業球場上接受訓練，成為「棒球學園」的首批種子。

台觀棒球隊自新學期正式成軍後，主要朝向花東地區棒球重要培訓中心發展邁進，並聘請王光輝擔任棒球隊總教練，暑期還與中信金融管理學院棒球隊展開24天集訓，測驗選手們的基礎球技及建立正確觀念，提前適應未來艱辛的練球生活。

花蓮縣棒球委員會總幹事曾瑋亮新學期也投入「棒球學園」培訓團隊，分享經營棒球隊經驗，並允諾將投入縣內資源，挹注營養品及協助聯繫各球隊進行友誼賽交流，讓球員能夠安心練球、升學，將人才留在花蓮。

台觀校長林恒志表示，20名棒球隊員已在教練王光輝的帶領下展開訓練，在平日規定的集訓外，還會自發性利用假日加碼練習，暑期剛落成新棒球場，目前重量訓練健身房也建置完成，未來校內還會持續分階段強化各項硬體建設，提供學生更完善的練球環境。

他強調，台觀轉型後努力朝向廚藝專精學校邁進，盼能培育台灣廚藝職人，並規劃「棒球學園」，招募花東棒球子弟、網羅知名教練，讓學子可在專業的球場上接受訓練並習得廚藝專才。

林恒志說，學生在教練群的協助下，除能培養專業球技外，大學課程部分，已安排就讀廚藝相關科系，學習棒球以外第2專長，未來期盼持續招募更多具有棒球基礎的花東學子就近在花蓮升學並接受訓練，不必遠赴外地求學，培養更多優秀選手效力國家，打進世界棒球體壇。