Art Moves國際看板設計賽 高雄「唯人設計」團隊拿首獎

唯人設計團隊作品(陳湘瀅提供)

2018-10-07 10:15

〔記者王榮祥/高雄報導〕來自高雄的陳湘瀅、陳盈秀姊妹組成唯人設計團隊,參與在波蘭舉辦的Art Moves國際議題看板設計競賽,從76國1千餘件作品脫穎而出、奪下首獎,也讓世界看見台灣高雄的創作能量。

每年固定於波蘭托倫市舉辦的Art Moves國際議題看板設計競賽,是世界目前唯一以大型廣告作為創載體的賽事,今共有來自76國、1千餘件作品參賽,最終選出1件首獎與9件入圍作品,得獎作品將於世界文化遺產古城托倫市展出。

今年度比賽以「誰來控管我們生活:自己、他人或是演算法?」 (Who governs our lives: we ourselves, other people or algorithms?)為題,鼓勵參賽者反思在數位時代之下的個人定、自由等切身議題。

陳湘瀅、陳盈秀組成的唯人設計團隊,在工作之餘亦積極參各項國際插畫平面賽,曾獲美國3x3插畫年鑑、英國 WIA世界插畫獎、義大利 Tapirulan Illustrators Contest等國際賽肯定。

繼去年入選為Art Moves最終十件展出作品後,今年團隊再次受到關注,並一舉榮獲該賽首獎﹔團隊成員對於獲感到十分榮幸,也感謝評審給與認同、以及家人在創作上的支持,最高興的莫過於創作理念、能在世界另一端展出並且被世界看見。