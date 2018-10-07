征服米其林廚師們味蕾 南投茶博會「iTQi」館引注目

南投茶業博覽會「iTQi」，邀您來挑戰米其林廚師的味蕾！（記者張協昇攝）

2018-10-07 10:14

〔記者張協昇／南投報導〕南投茶業博覽會10月6日至14日在中興新村舉行9天，在所有活動場館中，有一個入口高掛著米其林廚師正在評鑑食品的「iTQi」館，格外引人注目，原來這個館展售的茶，都曾在比利時舉行的國際風味評鑑大賽中，獲得風味絕佳星級獎的茶，有茶農種出來的茶還連續3年被評選為最高星級的3星美味獎，獲頒水晶美味獎章，由於評審不乏為米其林廚師，因此，標榜歡迎愛好品茗的民眾來挑戰米其林廚師的味蕾!

有「食品界米其林」稱呼的國際風味評鑑大賽，每年由位在比利時布鲁塞爾的國際風味暨品質評鑑所（International Taste & Quality Institute）主辦，邀請包括米其林廚師組成評選團，評選來自全世界各地的食品與飲品，獲選者授予1星至3星不同等級美味獎項。

台灣有茶農近幾年來陸續參加這項評鑑大賽並獲獎，南投茶業博覽會因而開設這個館，展售曾在國際風味評鑑大賽中獲獎的的茶。其中茶農黃勝豐，原本擔任製茶師及栽種水梨，10多年前開始嘗試種茶，他為了種出理想中的好茶，茶園選在海拔1950公尺的仁愛鄉馬烈霸部落，並採用稀有的紅心烏龍做為茶種，種出來的茶，征服米其林廚師們的味蕾，連續3年獲得「iTQi」3星獎。

黃勝豐說，2017年包括他在內，台灣有多位茶農在「iTQi」獲獎，從83個國家中脫穎而出，被主辦單位選為「年度之選」主題國，賞時台灣國旗還高掛在會場上飄揚，成為另類台灣之光，不但讓他感到相當光榮與感動，也藉此將台灣好茶行銷至全世界。