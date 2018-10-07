台南親山步道地圖發行 5條入門登山步道

台南親山步道地圖發行，是來台南旅遊的另類好選擇。 （記者王涵平攝）

2018-10-07 09:23

〔記者王涵平／台南報導〕台南親山步道地圖發行，南市觀光旅遊局表示，南市有特殊地貌及豐富生態環境，登山步道漫遊、步行健身，是來台南旅遊的另類好選擇。

觀旅局指出，台南位處嘉南平原南段，呈現東高西低走向，位於台南東部的地區包含白河、東山、楠西、南化、左鎮等，地形依山傍水，登山健行不受季節限制，除可消暑避熱、沐浴芬多精外，沿途有豐富的山林生態，適合親子輕鬆同遊。

農委會登山健行步道系統中，台南有白河關子嶺區域、曾文水庫周邊子區域、東山西烏嶺子區域、梅嶺周邊子區域及烏山子區域5大步道系統，共有20多條的登山步道。

觀旅局表示，挑選5條入門登山步道，包括崁頭山步道、梅峰古道、龍麟山步道、大凍山步道及水火同源步道，依其難易度區分為挑戰型及親子型路線，邀插畫家、登山愛好者沈恩民參與登山步道地圖摺頁計畫，製作「台南親山步道行」地圖，漫步台南山林步道更輕鬆便利。觀旅局指出，沈恩民原為網頁設計師，因長時間坐在電腦前工作，常藉由跑步、游泳、登山健行等戶外活動紓壓，由於熱愛大自然並對於人為的森林破壞感到痛心，2017年起開始用畫畫和地圖，認識、記錄、分享台灣這片土地上有價值的人事物，可愛又細膩的創作風格，讓人一眼難忘。

摺頁地圖即日起提供民眾免費索取，歡迎民眾前往臺南市各旅遊服務中心、永華及民治市政聯合服務中心索取，民眾也可至「台南旅遊網」 下載；並查詢更多資訊。