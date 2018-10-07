變裝秀、烤雞無限吃…虎尾馬拉松熱鬧開跑

來自全國各地的跑友以變裝秀爭取造型獎。（記者廖淑玲攝）

2018-10-07 08:50

〔記者廖淑玲／雲林報導〕連續舉辦第8年的虎尾馬拉松賽今天熱鬧開跑，結合六房媽祖虎尾過溪股下庄紅壇及雲林國際偶戲節，今年加馬吸睛的變裝秀並增設造型獎，吸引近6000人參加，全國跑友拜媽祖祈求平安跑出健康。

今天天未亮虎尾街頭就擠滿人潮，一大早6點準時，來自全國跑友在虎尾鎮立體育場集合，雲林縣長參選人的立委張麗善、雲林縣議員陳瑞雄、虎尾鎮長林文彬、虎尾鎮長參選人的虎尾鎮代會主席丁學忠、林新丁、陳威成、虎尾鎮代林武正等人都到場為跑友加油，陳威成還拉起「我要運動公園不要水泥滯洪池」的白布條，反對興建虎尾鎮立體育場地下滯洪池。

今天的馬拉松賽由雲林縣馬拉松協會主辦，分為42k全馬組、22k超半馬組，11k挑戰組，6k健康組，廣設11處補給站，站站都有豐盛的補給，尤其是最受跑友稱許的烤雞，尤其加碼造型獎提供入選者獎金2000元，吸引大伙變裝秀，有「苗栗林志玲」、「高雄安室奈美惠」、鐵圈阿伯、虎尾阿嬤都來比賽，噱頭十足。

主辦單位在競賽路線廣設補給站，六房媽下庄臨時紅壇結合友會與社區提供烏魚子、芋圓、雞精、果醋、水餃、特調飲品、鍋物、貢丸、家鄉風味美餐、啤酒等高營養食品為跑友補給體力補給，尤其是無限量的烤雞讓跑友大快朵頤，人人讚不絕口。

雲林縣馬拉松協會理事長薛柏良指出，為預防PM2.5懸浮微粒及高溫影響選手成績及避免選手熱衰竭主辦單位特別導入志工與醫療團體，加強醫療巡邏以及補給站降溫措施，並體貼安排單車隊前導避免選手走錯路影響成績。

全程還有虎尾國中、崇德國中、安慶國小等學校、社區、虎尾魅力商圈自組團隊藝術競演，為賽事增添娛樂。

來自高雄的跑友變裝秀。（記者廖淑玲攝）

鐵圈阿伯（左三）和跑友盛裝登場。（記者廖淑玲攝）

選手變裝秀。（記者廖淑玲攝）

數千名跑友參加虎尾馬拉松跑路，熱鬧滾滾。（記者廖淑玲攝）

雲林縣長參選人的立委張麗善趕早到場為選手加油。（記者廖淑玲攝）

跑友勇往直前爭取佳績。（記者廖淑玲攝）

主辦單位體貼安排單車隊前導避免選手走錯路影響成績。（記者廖淑玲攝）

各補給站烤雞供應。（記者廖淑玲攝）

虎尾建國眷村補給站為選手加油。（記者廖淑玲攝）

雲林縣長參選人張麗善、雲林縣議員陳瑞雄、虎尾鎮長林文彬、虎尾鎮長參選人的虎尾鎮代會主席丁學忠等人到場為跑友加油。（記者廖淑玲攝）

褒忠國中校長陳昭龍挑戰全馬。（記者廖淑玲攝）

虎尾鎮長參選人陳威成在路跑現場拉起「我要運動公園不要水泥滯洪池」的白布條。（記者廖淑玲攝）

虎尾安慶國小節令鼓表演。（記者廖淑玲攝）

站站有烤雞補給，讓跑友大快朵頤。（記者廖淑玲攝）