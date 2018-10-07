竹縣湖口高中遷校無動靜 耐震不足爭取中央金援

新竹縣立湖口高中辦理建築物詳評，其中一棟校舍大樓評估結果耐震力不足，縣府教育處向中央爭取補助老舊校舍異地重建。（記者廖雪茹攝）

2018-10-07 08:40

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣立湖口高中高中部校區新建案，2015年底經議會審議通過分年編列5億元預算，工程規劃已完成細部設計，但縣府礙於財政至今無動靜。

縣府表示，經辦理建築物詳評，其中一棟校舍大樓評估結果耐震力不足，近日已行文向中央爭取補助老舊校舍異地重建。

縣府表示，湖口國中1955年創立，占地約4.8公頃，原設計45班的規模，1997年改制為湖口高中，為新竹縣第一所完全中學，因就近入學、有直升優勢，較不受少子化影響，現有高中部18班、國中班44班，師生合計逾2000人。

因校舍擁擠，地方極力爭取改善，縣府在2013年11月邀集湖口高中研商該校高中部遷校案，經初步規劃，所需經費約7.3億元，分2期興建，第一期5億元，第二期2,3億元，預計將在王爺壟文中預定地興建30班規模高中校舍、圖書館等；如工程順利，原訂今年8月完工啟用。

雖然縣議會早在2015年底即審議通過首期5億元預算分年編列，工程也已完成都市設計審議、細部設計等作業，經費到位即可發包動工；但縣府礙於財政限制，轉向中央爭取補助，至今仍無進展。

教育處和湖口高中表示，該校已逾60年歷史，近年來逐棟辦理校舍安全鑑定，今年鑑定的第3棟校舍，初步評估耐震力不足，有安全疑慮，建議拆除，預估改建約需1.1億元經費，因此縣府行文教育部爭取補助在新校區重建。

新校區預定地位在中正路二段與達生路口，距離湖中很近，面積約4.2公頃，完工後高中部遷徙，國中部則留在原校地。