中南部今空氣品質「紅爆」 國慶日東北風降溫有感

今日桃園以北、基隆北海岸及宜蘭皆有短暫陣雨並有機會發生局部較大雨勢。（資料照）

2018-10-07 06:47

〔即時新聞／綜合報導〕今日桃園以北、基隆北海岸及宜蘭皆有短暫陣雨並有機會發生局部較大雨勢，花東地區則是有局部短暫雨，中部山區及南部平地仍維持午後雷陣雨的天氣型態。

今日氣溫部分，各地低溫為22至24度，白天高溫受天氣影響，桃園以北、基隆北海岸及宜蘭地區由於降雨時間長且雲量多，約26至28度，其他地方則約29至32度，中南部地區需注意日夜溫差大。

今日空氣品質部分，受東北風影響，中部以南為下風區域，在清晨及晚間風速較弱易累積污染物，午後光化反應易使臭氧濃度偏高而達紅色警示。中部及雲嘉南空品區為「紅色警示」等級；高屏空品區、馬祖、金門及澎湖為「橘色提醒」等級；北部及竹苗空品區為「普通」等級；宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

未來一週大致上是東北風的天氣型態，昨晚至週一（7日至8日），北部及東北部地區有短暫陣雨且有局部大雨發生的機率，溫度沒有明顯下降，週二（9日）則為東北風減弱期，週三至週六（10日至13日）東北風再度影響，此波東北風降溫有感，各地夜晚及清晨低溫約20度上下，甚至沿海空曠地區能達18至19度，天氣及高溫則和第一波東北風類似，北部及東北部地區一樣需注意較大雨勢，中南部注意日夜溫差大。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 23 ~ 26 25 ~ 32 26 ~ 30 22 ~ 29

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）