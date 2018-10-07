10/07 各報重點新聞一覽

第53屆金鐘獎昨頒獎，盧廣仲（右）以《花甲男孩轉大人》擒戲王、新人獎雙獎，戲后由《台北歌手》的黃姵嘉（左）獲得。（影藝中心攝）

2018-10-07 06:22

自由時報

金鐘獎頒獎 《花甲》最風光// 盧廣仲雙金 黃姵嘉封后

第53屆金鐘獎頒獎典禮昨晚在國父紀念館舉行，客台《台北歌手》獲五個獎項，成為大贏家；植劇場《花甲男孩轉大人》獲戲劇節目獎、男主角獎、男配角獎及新人獎，堪稱最風光。盧廣仲首次從音樂圈跨足戲劇，擒雙獎獲戲王與新人獎，他拿到戲王上台時，鞠躬感謝黃健瑋、莫子儀等勁敵，噴淚大喊：「我從沒想過得獎，我長這樣都可以得男主角，一定要堅持你的夢想！」

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為東廠風波負責 黃煌雄辭促轉會主委

行政院促轉會前副主委張天欽「東廠事件」重創轉型正義工作，為讓促轉會「浴火重生」，解開朝野不必要的政治僵持，促轉會主委黃煌雄昨發表辭職聲明，主動辭去主委一職，已獲行政院同意。

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散佈總統假消息 抓到造謠者

臉書「正宗！鬼島狂新聞！」粉絲專頁管理者那姓男子，涉嫌張貼兩張LINE截圖，假冒國軍雲豹裝甲車駕駛，散佈總統蔡英文南下勘災時，指示陪同的救災裝甲兵荷槍實彈、槍枝上膛等不實訊息，刑事局偵九大隊第一隊將他查緝到案，依偽造文書及侮辱公署罪移送高雄地檢署偵辦。

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蘋果日報

震撼 黃煌雄突辭主委 「東廠」風暴擴大 重創促轉會

促轉會前天才在「軍法處看守所舊址」、現喜來登飯店，大規模舉辦首波平復司法公告儀式，撤銷1270位政治受難者罪名，總統蔡英文、行政院長賴清德、促轉會主委黃煌雄同台，共同見證這項轉型正義工程重要進程。不料，黃卻在昨丟出辭職聲明，希望用請辭挽救因「東廠」案遭重創的促轉會、轉型正義工程。但民進黨內人士說，黃請辭凸顯執政團隊矛盾，讓民進黨再一次受傷。

勞動部調查 餐飲業死亡率高3成 業界嘆：常吸油煙 面對奧客壓力大

大街小巷的餐廳廚房裡，廚師正忙著用大火煎炒料理，服務生則忙進忙出為客人點餐、送餐，這是全台32萬名餐飲業勞工的日常。但顧客們享用的美食，卻可能是用勞工的健康換來的。勞動部最新研究發現，餐飲業勞工死亡率較一般坐辦公室的上班族高出35％，且不論是疾病、罹癌、自殺比率都偏高；多名餐飲從業人員也感嘆，入行以來大小毛病不斷、還傷痕累累。

聯合報

「讓促轉會浴火重生」黃煌雄閃辭 賴揆准了

近日陷入「東廠風暴」的行政院促轉會，前天才舉行盛大儀式，公告撤銷1200多位威權時期政治犯的刑事判決，但促轉會主委黃煌雄昨天突然宣布請辭，震撼政壇。黃煌雄說，九一二事件（張天欽事件）破壞了大局，他辭職是為讓促轉會浴火重生，讓超越政黨輪替的轉型正義留下空間。

金鐘帝后 盧廣仲、黃姵嘉

第53屆電視金鐘獎頒獎典禮6日在國父紀念館舉行，被譽為「死亡之組」的電視劇男主角獎廝殺最激烈，最後由「花甲男孩轉大人」的盧廣仲一舉擒得新科視帝，他同時也拿下新進演員獎，勇奪雙金也破了金鐘新紀錄，視后則頒給了入行10年的「台北歌手」的黃珮嘉。

中國時報

東廠事件壞大局 促轉會蒙塵！承擔責任 黃煌雄請辭

促轉會前副主委張天欽自比「東廠」，讓促轉會遭疑為綠營打手。成立4月有餘的促轉會承受莫大壓力，主委黃煌雄昨拋震撼彈，宣布請辭。他說，為解開朝野不必要的政治僵持，為超越政黨輪替的轉型正義留下空間，讓促轉會得以浴火重生，「真相、責任、公義、和解」目標得以延續，他決定請辭。

第53屆電視金鐘獎！盧廣仲雙金稱帝 黃姵嘉封視后

第53屆金鐘獎頒獎典禮10月6日在國父紀念館舉行，盧廣仲拿下視帝、新進演員雙料大獎，黃姵嘉以客家台文學劇《台北歌手》奪下視后獎。戲劇節目獎由植劇場《花甲男孩轉大人》獲得，《台北歌手》共獲得女主角、女配角獎、編劇獎、節目創新獎、燈光獎5項稱霸，迷你劇集則由《青苔》獲3項獎最風光，胡瓜、謝忻、阿翔主持的《綜藝大集合》獲得綜藝節目主持人獎，《閃亮的年代》以黑馬之姿獲得綜藝節目獎，公視總計共獲15項。