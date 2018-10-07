宜蘭測速器遭樹擋住鏡頭 網友笑翻：前人種樹，後人超速

宜蘭路邊有一支測速照相的鏡頭被前方大樹擋住。（圖擷取自臉書「爆廢公社」）

2018-10-07 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕這樣子真的能拍到超速的車輛嗎？有網友經過宜蘭縣壯圍鄉時，發現路邊有一台測速照相器很奇怪，鏡頭竟然是朝向前方的大樹，讓他懷疑要怎麼拍超速的車輛，拍下照片並分享到臉書社團上，其他網友見狀也笑稱「前人種樹，後人超速」、「一人一樹救超速」。

一名網友6日在臉書社團「爆廢公社」PO出多張照片，照片中可見，路旁有一台測速照相機佇立著，而前方也剛好有一顆大樹，好巧不巧測速照相機的鏡頭就是對著大樹，如果有超速的車輛剛好經過，恐怕也拍不到什麼證據，反而有可能拍到一堆樹葉。

這有趣的畫面也讓原PO笑稱，這台測速照相器「你今年可能沒有年終獎金了！」其他網友看到照片也忍不住笑說，「這樹真偉大，該聯名保護」、「護樹聯盟就要去保護一下！」、「佛心的大樹」、「一人一樹救超速」、「以後都在測速器前面種樹」。

但也有人擔心照片一曝光，這顆佛心的大樹恐怕要被砍掉了，「可憐的樹，明天應該就不見了」、「幫QQ，這是顆好樹」、「你讓大家知道的話，那棵樹不保了啦！」、「看來又有一棵樹要被拔掉了（默哀）」。另有網友認出，該超速照相機的地點在宜蘭壯圍某休閒農場附近。