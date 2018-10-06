結婚像度蜜月！乘南瓜馬車進場 23對新人墾丁完婚超夢幻

屏東縣政府集團結婚「情定終身在墾丁」今天傍晚在墾丁福華大飯店泳池畔舉辦，新人乘南瓜馬車進入會場。（記者陳彥廷攝）

2018-10-06 22:54

〔記者陳彥廷／屏東報導〕浪漫又夢幻的婚禮在墾丁！屏東縣政府集團結婚「情定終身在墾丁」今天傍晚在墾丁福華大飯店泳池畔舉辦，碧海藍天天氣晴朗，23對新人在墾丁地標大尖山的見證下，攜手共邁人生下一階段，有新人說，藍天白雲金沙很浪漫，光是結婚就像在「度蜜月！」

屏東縣集團結婚去年在墾丁其他飯店舉辦，但當時遇上風雨攪局，移至室內，今天一掃去年風雨，一早就豔陽高照，新人笑說，「非常適合結婚的好日子！」下午由屏東縣長潘孟安主婚及地檢署檢察長林錦村證婚下，23對新人乘著南瓜馬車進入會場，在藍天為證、大海為媒，交換信物完成終身大事。

「一生一次的蜜月，歡迎新人前來」，潘孟安說，國人喜歡出國度蜜月，但這屆集團婚禮有新人從新竹、南投來參加，顯示墾丁具有獨特魅力。墾丁擁有潔白細緻柔美的沙灘、湛藍清澈的海水，充滿悠閒愜意的南島風情，特別以墾丁得天獨厚的美景，打造碧海藍天的地中海風光，猶如置身國外海島天堂一般，來屏東就可以完成浪漫海島風婚禮，省下大筆到國外舉辦婚禮的費用，是婚禮簡約的良好示範。

潘孟安也勉勵新人，結婚是人生最重要階段，若未來夫妻間發生不愉快，想起結婚當天墾丁的天空，因為落山風而晴空萬里的完美回憶，一定可以一掃陰霾。他也說，期望新人們可以在屏東成家立業，增產報國，福華飯店還當場響應並加碼，總經理張積光當場承諾，只要新人遷籍屏東，還生下小寶寶，替屏東增加人口，免費招待2天，「再來墾丁2度蜜月！」。

23對新人中大部分男生穿西裝，不過新郎蔡易昕別出心裁穿上替代役制服，原來他和太太陳宇晴的良緣就是因為替代役結下，他說，不知道當初在服學校教育役時是太幸運還是上天的安排，竟然在退伍前的2個星禮，遇上了讓他情定終身的女主角。

陳宇晴則甜蜜地說，當時她任學校的代理老師，經過旁人有意無意的撮和，也發展出戀情；獲得陳宇晴垂青的蔡易昕，為了紀念服替代役讓他覓得美嬌娘，決定以替代役制服當禮服，感謝服役締結這段良緣。

「我願意！」集團婚禮在新人互許終身後浪漫圓滿落幕，也象徵開啟人生新篇章，福華飯店也說，今年希望讓新人們留下滿滿回憶，因此特別佈置的了浪漫客房，希望新人在濃情蜜意中度過人生中最重要的大事。

縣府民政處說，今年現場也安排恆春戶政事務所提供「戶政行動化服務」，由戶政人員現場受理結婚登記，換發身分證，免除新人奔波之苦。23對新人在浪漫的夕陽海風伴隨下，完成終身大事，迎向美好的新婚生活。

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參加屏東縣政府集團結婚「情定終身在墾丁」的新人乘南瓜馬車進場。（記者陳彥廷攝）

參加屏東集團婚禮的新人們在藍天白雲的襯托及墾丁地標大尖山的見證下，攜手共度一生。（記者陳彥廷攝）

屏東集團婚禮今天在福華飯店舉辦，新人們幸福洋溢。（記者陳彥廷攝）

屏東集團婚禮今天在福華飯店舉辦。（記者陳彥廷攝）

屏東集團婚禮今天在福華飯店舉辦，新人在墾丁地標大尖山的見證下攜手共度一生。（記者陳彥廷攝）

新人乘南瓜馬車進場。（記者陳彥廷攝）

屏東集團婚禮今天在福華飯店舉辦，共有23對新人參加。（記者陳彥廷攝）