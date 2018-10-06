名琴收藏享譽國際 奇美博物館登上CNN網站

奇美博物館的經典，躍登CNN travel 網站。（翻攝自網路）

2018-10-06 22:47

〔記者吳俊鋒／台南報導〕熱門景點奇美博物館，不僅建築宏偉，藝術收藏更是經典，連知名的國際媒體都來採訪、報導，登上CNN travel網站，有機會讓全球更認識台灣之光。

館方以「狂賀」的字眼，在臉書上PO出這項訊息，與網友們分享喜悅，並指出CNN travel專門介紹世界上具有特色的旅遊景點，要大家趕快點閱，瞭解外國記者眼中的奇美。

這篇報導主要是採訪副館長廖婉如與顧問鍾岱廷，內容包含「奇美博物館的故事」，還有「享譽國際的名琴收藏」。

鍾岱廷分享了博物館的名琴收藏，例如名家Cristofori所製作的提琴，世界上只剩3把，其中2把都在奇美，難得可貴。

博物館因為有全世界收藏最多、質量最豐的名琴，因此常舉辦國際性的交流研討會，尤其提琴的數據庫，比一些拍賣單位如蘇富比、佳士得更全面；奇美強調收藏提琴並非為了價值而是希望可以為歷史做點事情。

內容也提到博物館的歷史，由奇美集團創辦人許文龍1992年設立，起初在實業公司裡，之後才搬到都會公園，收藏了有西洋藝術、動物標本、兵器，以及必看的樂器等。

館方表示，報導中還提及許文龍的背景，如他生於1928年，在10個小孩的貧困家庭成長，小時候會去看免費的博物館，因此長大之後就想蓋博物館，與所有的人分享，尤其是弱勢族群。

博物館目前展出有4000件藏品約是全部的3分之1。