東京鐵塔台灣祭 逢甲夜市招牌胡椒餅登場

東京鐵塔台灣祭6日起連辦3天。（記者林翠儀攝）

2018-10-06 22:38

〔駐日特派員林翠儀／東京6日報導〕台灣美食再次於東京鐵塔下飄香。東京鐵塔台灣祭實行委員會趁著日本3連休在東京鐵塔下舉辦「台灣祭」活動，今年有20多種台灣小吃登場，其中8000顆來自台中逢甲夜市的「帝鈞胡椒餅」，用原汁原味的夜市美食讓日本民眾一飽口福。

東京鐵塔去年5月舉辦首屆「台灣祭」以紅燈籠重現九份氣氛，3天的活動吸引了10萬人入場，會場被擠爆一度啟動入場管制，由於反應熱烈，今年場地加大，而且選在台灣雙十國慶前夕的6到8日舉辦，8日正好也是日本的體育節，東京鐵塔所在港區6日起也配合舉辦大型的宣傳活動，再加上天候良好未受颱風影響，現場人潮不斷熱鬧非凡。

台灣祭實行委員會顧問張維正表示，今年主打純正的台灣料理，味道要道地，經過考核才能來這個場地。現場提供的台灣小吃包括日本朋友已經很熟悉的小籠包、珍珠奶茶、牛肉麵、滷肉飯、炒米粉、炸雞排、豆花，還有蚵仔麵線、台灣擔仔麵、上蟳米糕、麻油雞及胡椒粉及九份招牌甜點花生糖加冰淇淋的阿珠雪在燒。

張維正介紹胡椒餅是今年特地從台中來日本擺攤的帝鈞胡椒餅。帝鈞的老闆王志欽表示，今年7月在代代木公園舉辦的台灣節首次來日本擺攤，當時雖然遇到颱風，但賣出了4000顆，這次則準備8000顆，今天的現場依舊大排長龍，這次從台灣帶了6名員工支援，大家包到手軟，一鍋才剛烤好就被秒殺一空。王志欽也表示，由於日本民眾的接受度極高，考慮到東京展店。

本身是「張家海南雞飯」老闆的張維正，他在1987年從台灣到日本，由主廚、餐廳負責人到擁有自己的餐廳，目前在日本開了包括海南雞飯、台南擔子麵、燒肉店等8家餐廳，他可能也是台灣第一個在日本推廣台灣料理大獲成功後，「回銷」台灣的旅日台僑企業家。他笑著說，現在有很多日本人到台灣投資，身為台灣人的他沒有理由不回鄉投資自己的國家。即使中客減少，他對台灣的景氣仍充滿信心。

2014年他在在高雄開的海南雞飯，16年又陸續在林口三井OUTLET及鄰近地區開了2家分店，今年9月攻進百貨龍頭新光三越的台北南西店，下家分店預定到台北信義計畫區插旗。