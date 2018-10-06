悲！小海豚擱淺枋寮海灘 緊急搶救仍…

僅約百公分的弗氏海豚今天被人發現擱淺在枋寮保生村海灘，海巡署岸巡第六隊隊員獲報到場搶救。（記者陳彥廷攝）

2018-10-06 22:43

〔記者陳彥廷／屏東報導〕東琉線交通船日前一天兩度直擊大批海豚，被譽為屏東海域環境回復，吸引海洋生物迴流，但好景不常，屏東沿海枋寮保生村海岸今天卻傳出有一尾年幼海豚擱淺，成功大學海洋生物暨鯨豚研究中心馬上啟動救援，但長度不到100公分的弗氏海豚，疑因早就受傷，最後回天乏術。

海巡署岸巡第六隊今天約中午接獲民眾通報，枋寮漁港旁沙灘有幼小海豚擱淺，而且還活著，但身上有傷口急待救援。海巡人員到場後，先用棉被泡水包覆海豚，持續澆灌海水保持海豚身體濕潤，同時馬上通報成大海洋生物暨鯨豚研究中心前來搶救。不過，中心教授王建平到場時，海豚早已不幸死亡，決定帶回解剖。

「出動重裝結果還是來不及！」王建平評估幼豚生命狀況，發現已經死亡，忍不住感嘆。他說，救海豚得出動水箱，但水箱加上海豚重量極重，必須要具有大型吊臂的大卡車才有辦法四處奔波載運，出動是大工程，而搶救鯨豚的專職人員太少，得徵求志工，少數幾個志工就得一手包辦從開車到判斷死活、甚至急救傷等工作，今年接獲通報已有30餘尾海豚擱淺，只能盡力四處奔走搶救，救得一命是一命。

王建平說，日前也是在屏東林邊救得的「黑珍珠」以及苗栗的「阿鳳」兩尾鯨豚，就是成功救回並野放的案例，台灣四面環海，呼籲政府應正視與台灣人息息相關的海洋生物及環境的研究。

擱淺弗氏海豚長度僅約百公分，仍是非常幼小的海豚。（記者陳彥廷攝）

海巡署岸巡第六隊隊員持續澆灌海水保持海豚身體濕潤。（記者陳彥廷攝）

岸巡第六隊隊員搶救擱淺弗氏海豚。（記者陳彥廷攝）