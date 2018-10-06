南瀛國際民俗藝術節開幕秀 各國舞團帶來精彩表演

台南市表演團隊開幕演出燈花妙舞，上演陣頭。（記者楊金城攝）

2018-10-06 21:19

〔記者楊金城／台南報導〕2年1屆，第11屆舉辦的2018南瀛國際民俗藝術節，今晚7點半在新營南瀛綠都心公園開幕演出，為觀眾打開世界之窗，不必出國就能觀賞到各國民俗表演，讓人大飽眼福，掌聲不斷。

南瀛國際民俗藝術節今年有17個國家的33個團隊參與，有如國際性的民俗嘉年華，今晚起到14日在新營主場接力演出。表演團隊也會下鄉到21個行政區演出，非常有看頭。

重頭戲開幕秀，主題為「歌、舞、樂、戲」，為彰顯台灣文化精神，由泰武古謠傳唱帶領出南市傑出表演藝術團隊藝姿舞集的《燈花妙舞》，還有雄威龍獅團、南市知名的婆姐陣、宋江陣上台表演。

9個國際團隊包括海地「德斯旺舞蹈團」、 馬紹爾群島「捷步傳統舞蹈團」、韓國「林芳蔚國樂振興會」、捷克「春日亞洛舞蹈團」、日本「鼓舞猿」、蒙古「天韻樂舞團」、俄羅斯「卡塔里克民俗舞蹈團」、印尼「努桑塔拉傳統舞蹈團」上陣，最後則由義大利「凱塔尼旗隊」壓軸登場各國際團隊以傳統舞蹈、鄉村舞蹈、農樂、旗隊表演等，展現各國多元民俗文化，帶給台下觀眾聽覺與視覺享受。

代理市長李孟諺說，南瀛國際民俗藝術節舉辦至今22年，不僅讓台灣與國際交流，也可說是全國歷史最悠久、最能夠代表台灣的國際藝術節，讓世界走進台灣，台灣走向世界，南瀛國際民俗藝術節是台南市的驕傲，未來將持續舉辦下去，愈辦愈盛大。