感謝台灣愛心！越南多重畸形男童治癒回家了

越南劉小弟回國前接受台商和醫院祝福，和爸爸（右）一起感謝台灣。（記者蔡淑媛翻攝）

2018-10-06 21:28

〔記者蔡淑媛／台中報導〕越南5歲男童劉小弟罹患「先天性靜脈及淋巴畸形骨肥大症候群（多發性淋巴血管瘤）今年3月來台接受治療，經過2階段4次手術，現在復原良好，治療的醫院中國醫藥大學附設醫院為他辦歡送會，昨天開心返回越南。

劉小弟出生就有左下肢明顯畸型，出生後1個月、6個月大時，在越南接受過2次手術，但左腿仍比右腿粗，走路跛行，左膝會不時流出組織液，家人說，很多小朋友都離他遠遠的，上學沒有朋友，極不快樂。

劉小弟在台商宏福集團的贊助下來台到中國附醫治療，國際醫療中心院長陳宏基說，劉小弟左下肢過度增生及肢體異常，經多重畸形重建及多餘組織切除手術，植皮、疤痕及攣縮治療，透過復健逐漸恢復關節正常活動與肌肉力量，左腿幾與右腿無異，能好好行走活動。

陳宏基說，回國前特別教導劉小弟家屬後續的傷口衛教照護，避免感染與獲得更好的復原，明年須再回院複診。

劉小弟在回國前的歡送會，宏福集團總經理王哲仁與陳宏基、國際訓練醫師、義工及在院就醫的緬甸重難症女童小勒等人都一起參加，氣氛如小聯合國，變裝戴上皇冠，或貼上各自國家的貼紙，希望讓劉小弟感受到世界的祝福，劉小弟也現場感謝台商與醫院幫忙，充滿溫馨。

陳宏基院長表示，感謝台商企業愛心幫助越南女童阮氏巒與劉小弟，加上醫療團隊合作，治癒難症，改變新人生；王哲仁說，劉小弟從住院前的無助緊張，到現在開心活蹦亂跳，感受台灣熱情，判若兩人，為他能健康快樂出院感到開心。