「雜學展」華山登場 溪山國小「風馳溪山」課程參展

雜學展在華山登場， 台北市溪山國小「風馳溪山」課程，整合綠能、科技、環保、藝術、社區議題等跨域內容，設計自行車發電的行車警示號誌系統，參與今年展覽。（溪山國小提供）

2018-10-06 21:42

〔記者林曉雲／台北報導〕「每個生命都渴望擁有自我實現的可能。雜學不是叫你隨便亂學，它所指的是生活中的各種探索。」「2018亞洲最大多元學習博覽會─第4屆雜學展」今明兩天在華山文化產業園區登場，主辦單位估將有累計超過10萬人次觀展，今年總計有超過10個國家、近500個創新教育單位或個人參展。

策展人蘇仰志表示，「雜學」作為亞洲第一個分享多元學習的人文品牌，從2015年以來集結了華人各式多元的教育創新單位，提倡教育應該要有更多的樣貌與選擇，透過多元的串聯與分享，用有趣的溝通與生活的場景，將教育議題與社會大眾產生關係，提供各種公共化的探索與想像，把人群、公眾和內在意涵搭建起來，4年累積意外創造出一股由下而上的教育創新生態與充沛動能。

雜學展結合台灣、新加坡、中國等地創新教育機構或個人參與展出，今年以「雜學展」及「雜學展：兒少館」分眾策展，並設有教育新創展、講堂、工作坊等，呈現今年教育學習趨勢與未來方向。雜學展現場也有許多師生共同研發的作品，例如台北市溪山國小的動力發電系統、松山工農支持台灣農民所做的果醬。

台北市溪山國小校長施春明表示，該校致力發展創新實驗課程，強調學生的學習和真實生活情境結合，鼓勵學生從做中學，與這次雜學展台北市的主題「台北超能力世代」，強調跨領域設計整合能力不謀而合，學校以「風馳溪山」課程，整合綠能、科技、環保、藝術、社區議題等，設計自行車發電的行車警示號誌系統，參與今年雜學校的展覽。

溪山國小總務主任張良宇則說明，學校位於士林區至善路內雙溪，是許多單車騎士挑戰風櫃口必經之地，他申請「科技藝術融入社區改造」計畫，與何易柔老師、張浩文老師一同帶領親子，經由感受、想像、實踐、分享的歷程，設計出提升用路安全的科技藝術想像模型，並透過腳踏車踏頻的動能轉成的電能，讓LED燈板發亮。

張良宇表示，師生規劃利用風力和太陽能，製作腳踏車發電設施，學童們學習拆輪、組裝、鋸木板、焊接等工作，所有設備都是學校物品二手再利用，包括報廢腳踏車、報廢機車電瓶，固定馬達則是用3D列印出來，利用腳踏車動能發電，透過馬達把電存在電瓶中，再供電給LED燈板，為單車騎士打造安全的行車環境。