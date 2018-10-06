屏東鹽埔一雞場染禽流感 近9000隻土雞撲殺

屏東縣鹽埔鄉一處鹿野土雞場今天確定感染禽流感，屏東縣動物防疫所啟動撲殺措施。（屏東縣政府提供）

2018-10-06 20:22

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣鹽埔鄉一處鹿野土雞場今（6日）確定感染禽流感，撲殺8948隻土雞。

屏東縣動物防疫所說，10月3日花蓮縣永發屠宰場通報疑似禽流感個案，追溯來自屏果縣鹽埔鄉一處鹿野土雞養禽場，防疫所到雞場進行疫情調查、採樣送驗及移動管制。

行政院農委會家畜衛生試驗所今天確認，這處雞場感染H5N2亞型高病原禽流感病毒，防疫所立即依標準作業程序啟動防疫機制，赴雞場執行撲殺作業，撲殺8948隻鹿野土雞，同時督導業者完成場區清潔及消毒工作，降低疫情傳播風險，並同步啟動半徑1公里內周圍養禽場監測採樣工作，以確認周圍場家禽健康情形。

屏東縣政府農業處說，目前氣候早晚溫差較大，易造成禽隻緊迫免疫力下降，禽流感病毒可能伺機感染禽隻，動物防疫所將嚴密監控禽流感疫情發展，加強養禽場訪視及消毒，減少環境中病毒活動。

防疫所也呼籲縣內養禽業者，土雞場多採行長時間分批出雞，致運禽人員、車輛及箱籠頻繁進出禽場，增加染病風險，業者應縮短出雞時間，降低人員、車輛及箱籠進出禽場頻率，並加強養禽場生物安全防範措施，包括人車門禁管制及動線移動管理、防鳥設施設置維護、禽舍及載運車輛與運輸載具的清潔消毒，若經每日自主觀察家禽健康發現異常警訊時，應立刻通報防疫機關即時處理。