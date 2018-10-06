蔡總統參加全國漁民節 承諾保障漁民生計

總統蔡英文致詞時承諾，將利用前瞻預算，改善全國漁港設備，並辦理養殖業天然災害保險，藉此安定漁民的生活，保障漁民生計。（記者林敬倫翻攝）

2018-10-06 21:33

［記者林敬倫／宜蘭報導］總統蔡英文今（6日）晚前往蘇澳鎮蘇澳漁港第3漁獲拍賣場，參與全國漁民節活動，她致詞時承諾，將利用前瞻預算，改善全國漁港設備，並辦理養殖業天然災害保險，藉此安定漁民的生活，保障漁民生計。

被譽為漁業界奧斯卡的全國漁民節，今年由蘇澳區漁會主辦，蔡英文晚間7點到場，農委會主委林聰賢、宜蘭縣代理縣長陳金德及立委陳歐珀等人均與會，總統與支持者一一握手後，隨即就坐，她上台致詞時表示，漁民朋友體現台灣不斷的努力打拚的精神，農漁業的發展，可以確保糧食安全，是台灣產業的根基。

蔡英文指出，她會繼續努力，利用前瞻預算，加速全國漁港建設，養殖業天然災害保險，現在也在試辦，她也指示農業主管機關，用對的方式，讓漁業轉型，確保漁業永續發展，希望透過這些政策，安定漁民的生活，保障漁民生計。

她指出，台灣四面環海有豐富的漁民文化，希望透過漁民節，慰勞漁民朋友的辛苦，也表達感謝；總統致詞結束後，隨即向漁民們頒發模範漁民獎狀，結束後，隨即離場。

今年全國漁民節有美食與演出，其中，今日晚會除表揚模範漁民、優秀漁民、績優員工與承銷人員，晚上8點半起，知名歌手接力開唱，包括詹雅雯、陳雷、朱俐靜、孫淑媚、蔡佳麟、張艾莉、及爽樂團等。

南方澳海產知名，也於今明兩日，安排8場限定免費品嘗，分別有蝦餅、蝦不辣、烤鯖魚、魚丸湯，每場半小時，各有兩項美食，供民眾享用。