空污拉警報！ 日照強臭氧濃 中南部亮紅燈

2018-10-06 20:26

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中南部空氣品質今天亮紅燈，AQI指標非紅即橘，民眾在戶外待久一點就眼紅、鼻塞過敏，氣喘快發作，受到吹東北風，台灣西半部背風面，風場微弱，空品普遍都很差，台中市下午日照強烈、促進光化學反應，臭氧濃度升高，16個空品測站有5處亮紅燈、7個橘色警示，環保署預測明天風向不變，空品難改善，空污恐延續至雙十節，提醒做好自我防護。

台中市今天上午風場微弱，上午部分測站AQI指標亮橘燈，指標汙染物為PM2.5濃度高，下午16點後因日照強烈、促進光化學反應，臭氧濃度偏高，西屯、忠明、大里、烏日測站亮紅燈（對所有族群不健康等級），指標污染物為臭氧。

環保局長白智榮指出，台中市上午空品不良達預警二級，啟動空污應變，台中火力發電廠安排友善降載減排，減排時段上午7點至下午17點，降載量共750 MW，含歲（檢）修550MW、非歲（檢）修200MW。

環保署指出，明後天持續受東北風影響，中部以南在清晨及夜間仍因風速較弱易有污染物累積，午後光化反應易使臭氧濃度升高。中部、雲嘉南及高屏空品區為橘燈；北部及竹苗空品區為普通等級；宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

未來一周，主要受到東北風影響，竹苗以北及東半部擴散較佳，中南部風速較弱，易有污染物累積，11日可能會有境外移入影響局部地區空氣品質。

環保局表示，依據預報，明、後二日中南部地區空氣品質仍偏差，也提醒民眾隨時注意空品狀況，敏感族群民眾或是老人、小孩等抵抗力較弱者，宜避免在戶外長時間活動，必要時應戴上口罩，市府也會持續監控空氣品質並執行對應等級應變作為。