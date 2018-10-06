無毒「彩田米」契作秀成果 宏碁基金會認購

2018-10-06 21:51

〔記者林欣漢／新北報導〕昔日的「白米炸彈客」楊儒門，2年前開始在北海岸金山地區推動無毒友善水稻田契作，打造「彩田米」品牌，從2名農友、1甲1分地開始，到現在已擴展到38人、27甲農地，今天宏碁基金會與「彩田米」農友簽訂認購契作，宏碁基金會執行長賴啟民說，以友善耕作方式對待農地，農地將會提供給我們更安全、更安心的農作物，盼拋磚引玉鼓勵大眾支持偏鄉小農。

楊儒門表示，從一開始契作初期尋找農友，推廣友善契作理念的溝通，到協助農友取得肥料、秧苗補助等資源，以及割稻後的乾燥、運輸、碾製、包裝、行銷等，這些也是社區老人共餐、學校營養午餐的米食，縮短產地到餐桌的距離，同時也拉近孩子與土地的愛惜，未來目標是讓北海岸的金山、萬里、石門共42甲的水稻田，都可以一起變成友善耕作無毒乾淨的土地，讓北海岸變得更美。

新北市副市長葉惠青表示，市府為推廣結合農業生產與環境生態的理念，2015年起推動「友善田園區域計畫」，並成立「友善契作平台」持續與農友站在一起，秉持先有通路再開農路，協助友善小農「先銷後產」的營運模式，媒合大眾以契作方式認購友善農產品，讓友善農友在生產前已有買主，也希望社會各界共同支持，透過契作的方式幫助辛苦的小農，一起投入友善農業的行列。