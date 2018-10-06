推廣「尊巴舞」 長庚醫師邀病友熱舞促進身心康復

尊巴舞健身派對吸引乳癌患者與醫療團隊成員們開心共舞。（記者周敏鴻攝）

2018-10-06 19:19

〔記者周敏鴻／桃園報導〕林口長庚醫院今天舉辦「尊巴舞健身派對（Zumba Fitness Party）」，邀請乳癌患者與醫護團隊成員們一起熱舞，醫師郭玟伶說，運動對於乳癌患者的身心康復有極大幫助，希望推廣尊巴舞，讓更多患者能從舞蹈中釋放壓力，恢復健康。

郭玟伶說，台灣的乳癌盛行率為每10萬人中有80人是乳癌病患，據統計，近3年平均每年增加393位50歲以下的乳癌患者，相較於過去，年輕患者明顯增加許多。

10月是國際乳癌月，林口長庚醫院舉辦「尊巴舞健身派對」，盼推廣尊巴舞以鼓勵年輕的乳癌患者多運動，郭玟伶說，運動可顯著降低乳癌患者的死亡風險，並改善生理與免疫功能、促進代謝等，以三陰性乳癌患者為例，若每週運動2.5小時，可能降低42%的死亡風險。

尊巴舞（Zumba）是一種以舞蹈形式包裝而成的有氧運動，透過快慢節奏交錯的音樂，讓運動者可以跟隨老師的示範而舞動，達到愉快運動的目的，郭玟伶在美國進行乳癌腫瘤免疫研究進修期間，接觸到尊巴舞並取得教師資格後，就將尊巴舞引進台灣，她認為，尊巴舞強調核心肌群與心肺功能的鍛鍊，寓運動於歡樂氣氛中，是乳癌患者運動的最佳選項之一。

35歲的張姓患者分享，她學習尊巴舞已有半年，身體肌肉變結實，身型比以前更好看，讓心情也跟著輕鬆愉快，讓她對自己的乳癌術後恢復信心十足。