工讀生踢爆！ 打工被醫生捏造就診詐健保

2018-10-06 22:49

〔即時新聞／綜合報導〕桃園某身心診所工讀生在網路上踢爆，其就職診所的醫生以確認身分、練習掛號為由，要求工讀生攜帶健保卡，該名工讀生連同應徵當日到診所3次，3次健保卡都被拿去掛號，還搭配憑空編造的就診紀錄，寫著因為給男友「第一次」而失眠就診等不實情節，氣得工讀生上網指控有詐取健保點數之嫌。網友們群起激憤，鼓勵受害工讀生勇敢檢舉。

該名工讀生說，醫生要求正式上工前先到診所熟悉工作內容，並叮囑「記得帶健保卡來練習（掛號）」，遂於1日晚上到診所瞭解工作事項，並依櫃檯小姐指示填寫初診資料單和掛號。離開前醫師還提醒下次上班也要帶健保卡。

工讀生於3日首次上工，健保卡再次被拿去掛號，並被要求將自己的看診紀錄單歸檔。該名工讀生仔細看了紀錄單，才驚覺遭醫生憑空捏造看診紀錄，稱自己因為給了男友「第一次」感到不安，睡眠品質低落故而求診，當場回應「可是我沒有這些問題欸」，醫生竟答下次寫少一點。

受害工讀生氣憤表示，「真正上班的時數也才2個小時，卻被刷了三次卡，每次去醫生都叫我帶健保卡（對他來說應該健保卡到比人到還重要）還說是要確認身分？練習？ 笑死人！」醫生還說只要不申報就沒事，但該名工讀生上「全民健保行動快易通」app查詢就醫紀錄，發現自己確實留下3筆該診所的看診紀錄，並註記為「非物質或生理狀況所致之其他失眠症」和「急性上呼吸道感染」。

被害人氣得大罵，「當我是白癡嗎？你從我看診可以申報的健保點數遠比我一次上班時薪140還多很多，我根本像去白做工還被多賺的感覺」、「覺得健保可能被這樣濫用很誇張」、「醫德在哪？」、「每看到自己被偽造的看診紀錄內容真的就作嘔一次」。

其他網友看了直呼誇張，「支持檢舉」、「這個會影響日後的保險」、「浪費資源」，也有網友表示這是普遍情況，若不是在診所工作的人可能不知道。