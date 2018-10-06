口腔癌第4期近10年 他們天天單車上下班 假日衝武嶺練身體

2018-10-06 19:43

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「我要活得久、活得好！」56歲的陳姓挖土機司機8年前發現罹患舌癌第4期，切除大部分的舌頭，改以胃造廔管灌食，樂觀抗癌，天天自煮健康餐灌食，精神體力好，至今仍在工作；48歲的林姓車床師傅則是抗癌10年，口腔癌不斷復發，歷經8次手術和數十次放化療都不放棄，天天騎單車上班，假日常騎上武嶺上百公里練身體。

56歲的陳姓挖土機司機從10幾歲開始工作就開始菸、酒、檳榔不離身，每天要喝上一大罐高樑酒，後來口腔纖維化、嘴巴張不開也不戒，8年前舌頭破皮，拖了1年無法飲食才就醫，已經罹患舌癌第4期和頰膜癌第1期，雙癌併發。

口腔癌第4期患者5年存活率僅約20%至30%，陳姓司機罹癌嚴重，沒有花太多時間難過就決定要勇敢面對、積極抗癌「活命比較重要，我還要活很久！」接受手術切除2/3以上的舌頭，難以進食，一開始放置鼻胃管，後來接受胃造廔管手術，自己種菜、煮三餐，魚肉菜豐富營養，再打成泥灌食。

陳姓司機不能吃，仍很重視飲食健康，也爬山運動，術後一年就回去繼續開挖土機至今，平常還會上館子請客，他說，別人吃飯，我喝茶一樣有茲味，遵從醫囑週週回診，活得久又活得好。

林姓車床師傅也是菸酒檳榔20年，10年前口腔潰瘍不癒就醫，發現口腔癌第1期，為了抗癌，開始騎自行車健身，挺過5年存活期的關卡，沒想到隔年開始多次復發，癌細胞在頸、胸的淋巴四處亂竄，變成第4期，共歷經8次手術、近40次的放化療。

林姓師也不放棄，每週回診、積極面對治療，繼續騎自行車，每天騎單車10多里上下班，假日就騎單上武嶺至少上百公里，也參加自行車比賽，他樂觀面對每次復發「還好有騎單車練身體，才能挺到現在！」

台中榮總一般牙科暨口腔顎面外科主任程稚盛說，口腔癌是男性癌症死因第4名，有時口腔癌症清除了也可能潛藏在淋巴復發，但是「關關難過，關關過！」

透過陳姓和林姓病友在病友會鼓勵，樂觀抗癌、好好適應、走出門面對人群，提醒患者「有問題就解決，該治療就治療。」