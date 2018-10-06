中和土地公文化祭開幕 摸彩獎品有iPhone、電競筆電

中和土地公文化祭今天在力行福德宮隆重開幕。（記者翁聿煌攝）

2018-10-06 18:04

〔記者翁聿煌／新北報導〕中和土地公文化祭，今年邁入第7年，今天邀集中和區的各土地公，還邀請到其他縣市土地公廟宇福德正神共襄盛舉，下午在力行福德宮會香後，隨即舉行土地公傳統祭典大敬禮，祈求國泰民安，風調雨順，保佑平安順利，並將於7日主活動時，眾多土地公神尊將搭乘拉風的傳統三輪車遶境中和區，讓信眾一同分享土地公福氣及好運。

中和區長柯慶忠說，中和區每年舉辦土地公文化祭活動，就是要感恩土地公過去一年的護佑，今年參與的土地公廟中，有全國最高土地公神像（約33公尺）的烘爐地南山福德宮、有全國最大5尺2吋金面土地公的力行福德宮、有位於全國海拔最高（1241公尺）土地公廟的關仔嶺崁頂福安宮、還有東部最大金身土地公的四結福德廟，盼能在這些土地公福神共同守護下，庇佑大家健康快樂。

今年的中和土地公文化祭為期兩天，今天是活動首日，來自各地的福德正神在力行福德宮會香後，隨即舉行土地公傳統祭典－大敬禮，祈求國泰民安、風調雨順，保佑平安順利，並有傳統藝術表演，7日主活動於上午9點30分在前國防管理學院運動場熱鬧展開，有土地公闖關活動、擲筊拚電競筆電，還有以666個金元寶麵包打造而成的「好運金台灣」，現場參加闖關活動的前666位過關民眾，就可以把金元寶麵包帶回家，民眾還可參加金好運大摸彩，有機會獲得iPhone、電競筆電等大獎。