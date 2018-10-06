「當代蜈蚣陣」領頭 南瀛國際民俗藝術節踩街嗨翻

當代蜈蚣陣帶領16個國家的22個民俗表演藝術團隊上街和民眾互動，十分熱鬧。（記者楊金城攝）

2018-10-06 18:36

〔記者楊金城／台南報導〕舉辦22年的2018南瀛國際民俗藝術節今晚7點半在新營南瀛綠都心公園開幕，下午4點半在新營踩街，「當代蜈蚣陣」帶領16個國家的22個民俗表演藝術團隊上街和民眾熱鬧互動，為第11屆南瀛國際民俗藝術節揭開序幕。

台南市文化局以「出陣．交陪．排陣勢」為今年藝術節主題，打造「當代蜈蚣陣」領頭，邀請Cosplay團體「C.C.W.C」化身為霹靂布袋戲及《東離劍遊紀》角色，站在蜈蚣陣上沿街撒糖果。

兩年一次的南瀛國際民俗藝術節，今年共有17個國家的33個團隊今晚起到14日在新營主場接力演出。表演團隊也會下鄉到21個行政區演出，非常有看頭。

下午的新營市區踩街，兩旁擠滿人潮，爭相拍照，也和外國團隊合照、擊掌，氣氛歡樂。

各國團隊踩街賣力演出，包括馬紹爾群島「捷步傳統舞蹈團」、海地「德斯旺舞蹈團」、巴拿馬「中巴文化中心中山學校民俗舞蹈團」、捷克「春日亞洛舞蹈團」、斯洛伐克「迦巴帝民俗舞樂團」、塞爾維亞「西姆諾夫舞蹈團」、義大利「凱塔尼旗隊」、紐西蘭「堤尼瓦舞蹈團」、俄羅斯「卡塔里克民俗舞蹈團」、「德魯日巴典範舞團」、韓國「林芳蔚國樂振興會」、日本「鼓舞猿」、蒙古「天韻樂舞團」、印度「登佐舞樂藝術研究中心」、印尼「卡都里斯提瓦舞團」與「努桑塔拉傳統舞蹈團」等都穿著傳統服飾，展現傳統民俗特色和熱情。

台南市警察局也特地開放局長室給民眾參觀，局長黃宗仁充當模特兒與親子拍照，市警局也提供小制服、小警用機車讓小朋友拍照。

印尼「卡都里斯提瓦舞團」穿著傳統服飾，小團員很可愛。（記者楊金城攝）

韓國團隊。（記者楊金城攝）

小朋友和外國團隊合影。（記者楊金城攝）

紐西蘭團隊。（記者楊金城攝）

蒙古團隊。（記者楊金城攝）