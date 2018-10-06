苗縣正鋒書道3會員聯展 將字變成藝術

苗栗縣正鋒書道會員黃肇基（中）、劉灶勳（左）、黃銘珠（右）的「汲古出新」聯展即日起到21日在苗北藝文中心展出。（記者彭健禮攝）

2018-10-06 19:21

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣正鋒書道會員推廣書法不遺餘力，會員來自各行各業，協會即日起到21日，在苗北藝文中心展出會員黃肇基、劉灶勳、黃銘珠的「汲古出新」聯展，3人將文人詩賦、佛經偈語，透過楷、草、隸、創意草書等字體展現，帶給觀眾不同的視覺感受。

黃肇基為營造業退休，他謙遜是「開怪手的」，從小受喜愛揮毫的父親啟蒙，鑽研書法數十年，擅長草書，他傳承于右任的標草，加以創新，字體大小兼併，更顯生動，宛如躍然紙上。

劉灶勳為醫檢師，熱愛草書的率真奔放、漢簡的爛漫自由；他笑稱，因現實生活的他個性較拘謹，在書法的寫作過程中，讓他享受不一樣的人生。

從事教職的黃銘珠，習字、修佛多年，她在提按、使轉等運筆練習過程中修心，讓自己的心越清淨安定，終至體現道的精神。

苗栗縣正鋒書道會會長詹萬添表示，協會成立宗旨，就是讓書法融入生活之中，會員來自各行各業的志同道合之士，且秉持深耕書法教育的精神，推廣書法教育不遺餘力，為苗栗縣造就了許多書法創作人才，歡迎前往欣賞。