高鐵服務員要上車報勤前 要先受248小時訓練

2018-10-06 19:57

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕運輸業服務人員不是只有空服員需要先長時間受訓，台灣高鐵服勤員其實也要先經過136個小時的理論課程，及112個小時實作訓練後，才會上車進行120個小時的車上實習。而台灣高鐵公司為精進服務品質，去年邀請中華航空空服員培訓講師，傳授航空公司第一線人員20個服務技巧、客訴處理技巧；今年更進行神秘客稽核員訓練課程，學習如何處理旅客從購票到出站，可能提出的各式要求。

高鐵服務課程內容包含商務車廂服務、車上販賣服務、服務禮儀、廣播技巧、輪椅旅客服務等。另有消防滅火與急救、逃生梯架設、旅客疏散等安全訓練課程。

台灣高鐵公司為精進第一線人員服務，近年來與日本日本九州旅客鐵道株式會社（JR九州）、和泰汽車等公司進行交流，高鐵公司營運規劃部訓練管理課副理陳錦儒表示，高鐵公司從102年起，首度與JR九州進行服勤員觀摩交流，每年台灣高鐵皆會派5位服勤員及列車長赴JR九州交流，而JR九州也會派5位服勤員至台灣高鐵進行交流；觀摩學習不同的鐵道文化與服務技巧，提升台灣高鐵服務。

前年JR九州服務員來高鐵交流時，曾有一名旅客特別打電話進客服感謝JR九州服務員，並提供合照檔和感謝小語，希望高鐵公司轉交。原來是該名旅客的母親，平常不太愛說話，但是當天JR九州服務員在商務車廂見習時，一直用親切的用日語，頻頻關懷老太太是否需要嘗嘗更多點心，讓許久未曾說日語的老太太，突然以日語來回應日籍服勤員，相談甚歡下雙方也合照留下美好回憶。

去年日本JR九州服勤員來見習，在設模擬緊急狀況逃生，要架設列車安全逃生梯及渡板架時，發現原來他們是第一次使用，原來在JR列車上，遇到緊急狀況，都是由列車長負責架設逃生梯來協助乘客逃生。透過國際交流讓九州服勤員，親身體驗架設重達15公斤的逃生梯以及7.5公斤的渡板任務。

台灣高鐵對服務品質提升不遺餘力，希望好還要更好，每年安排許多針對列車組員及組員管理的主管、督導與講師服務技巧提升的訓練課程；包含車站、運轉課、客服部門一線主管、督導、同仁以及負責內部培訓的講師、種子教官等，每年約百餘人次接受相關訓練。去年邀請華航教導航空公司得服務技巧。經過了這些年努力，去年獲得遠見雜誌五星級服務軌道運輸業冠軍、壹週刊「服務第壹大獎」交通運輸類第一名等。