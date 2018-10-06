台中好湯溫泉季谷關開鑼 消費滿千送溫泉便當

「台中溫泉便當」色香味俱全。（記者張軒哲攝）

2018-10-06 19:39

〔記者張軒哲／台中報導〕時序入秋，進入泡湯季節，台中市府觀旅局結合花博行銷，首次開發「台中溫泉便當」，以不鏽鋼餐盒盛裝外加保溫袋，今日在谷關舉辦「台中好湯溫泉季」系列活動，推出消費滿千元送一組裝滿佳餚的溫泉便當，觀旅局將在花博后里馬場園區推出為期一個月的「國際溫泉交流展」，包含日、韓及台中溫泉共同設攤展出，行銷溫泉特色商品及泡湯文化。

台中市府觀旅局陳盛山表示，溫泉便當是結合溫泉區在地飯店、餐飲業者合作開發，運用在地的農特產、發揮創意及巧思，設計出色香味俱全又美味可口且具市場吸引力的平價便當，由市府觀光旅遊局授權使用刻有「台中溫泉意象圖騰」的不銹鋼溫泉便當盒。嚴選溫泉區當地食材，精心研製不同菜色美味佳餚，可讓遊客來台中市觀賞花博之餘，前往各溫泉區泡湯觀光時，平價品嚐道地美味的溫泉美食。

今年活動邀請姐妹湯日本青森縣溫泉區及北海道登別溫泉區的貴賓出席活動，青森縣溫泉參訪團在現場也製作當地特色的「青森蘋果派」給遊客分享，往年的「谷關浴衣遊街活動」今年由在地業者接手自辦，將由統一渡假村停車場出發，一路遊街到谷關溫泉廣場，現場邀請到知名的西川流日本舞蹈、石岡國中太鼓演出、專業原住民舞團及流行樂團等精采演出。