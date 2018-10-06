彰化校園種電變有錢 學童爽爽學才藝

彰化市南興國小校園種電回饋金收入累計約124萬元。（學校提供）

2018-10-06 17:24

〔記者張聰秋／彰化報導〕2020年前，彰化縣預計完成校園種電3部曲的綠能開發計畫，前2部曲種電收入回饋金累計進帳逾1億元，這些錢變成學校挹注校務發展經費，其中，彰化市南興國小部分經費用在請專業師資開辦太鼓社團，讓小朋友學打太鼓，一來訓練肢體發展和音樂節奏感，同時流汗健身，輕鬆玩音樂、免費學才藝，成了校園種電最大的受益者。

「咚咚咚！」每到了星期五，南興國小學生活動中心，傳來輕快節奏的敲打樂聲，台上，老師示範敲打動作，台下，小朋友人前放著1個太鼓樂器，眼珠凝視台前跟著老師打太鼓，身體還不是手動就行，還有扭腰擺臀，訓練腰部律動，更要學習鼓棒與鼓面、鼓邊交互打擊的協調性，一堂課下來，記動作、聽節拍，訓練記憶力和專注力，小朋友練得累，但打鼓打得卻很喜歡。

不少小朋友都說，每週上課最期待週五到來，因為學打鼓、聽鼓聲，讓人很開心，學會之後還可以表演，得到掌聲和自信，他們很謝謝學校開辦太鼓社團。

校長柯伯儒說，學校自105學年度起，每年2期，每期約20萬太陽光電回饋金，累計至今約124萬元，學校已支用約50萬元，運用在太鼓社團師資鐘點費、購買教學器材如投影機、麥克風、改善校舍防火設施、更換全校班級牌和功課表等。

柯伯儒表示，最特別的是太鼓社團，在光電經費挹注下，不僅得以支持延續，且縣內外活動表演邀約不斷，提供學童自我展現的舞臺，師資鐘點費完全由種電回饋金支付，不用向家長收取或請家長會幫忙。

教育處長鄧進權指出，彰化縣自2015年推動校園屋頂種電計畫，今年第4年進展到第3期工程，種電收入回饋金進帳逾1億元，回饋金轉撥充裕學校校務發展經費，不少學校用來改善教學環境、開辦才藝社團和課程、帶隊出國比賽，減輕學校行政負擔，一舉解決「巧婦難為無米之炊」籌措財源不易的問題，讓學校不再喊窮！

彰化市南興國小太陽光電回饋金，運用在校務發展和改善教學環境，及開辦特色社團。（學校提供）

南興國小屋頂種滿太陽光電板，每學期分2期每期約有20萬元回饋金，讓學校多了可支用的財源。（學校提供）

小朋友學太鼓，訓練律動，流汗也健身。（學校提供）

南興國小因校園種電回饋金，開辦太鼓社團，學童成了最大受益者。（學校提供）