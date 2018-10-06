教育研討會上 前教長吳清基爆氣重批「老闆們」

前教育部長吳清基（台上立者）今天在研討會報告時突然「爆氣」，他表示技職教育為台灣打造了經濟奇蹟，是一場沒有流血的寧靜革命，老闆們竟然還在罵，「我為他們感到難過。」（記者方賓照攝）

2018-10-06 18:46

〔記者林曉雲／台北報導〕黃昆輝教授教育基金會在台北國際會議中心，舉辦「2018教育政策與經濟發展國際研討會─繁榮與進步：教育的力量」，國內外學者、教育工作者及教育所碩博生等400多人參與盛會，今天下午圓滿閉幕。但前教育部長吳清基今天報告時突然「爆氣」，表示要為技職教育說重話，就企業來說，專科生最好用，學歷不高，薪水不高，還會一直為老闆所用，但教育培養的不是經濟人，而是文化人，所以要給高職學生升學的機會，這是一場沒有流血的寧靜革命，老闆們還在罵，「我為他們感到難過。」

吳清基擔任第三分組主持人，在報告完該組討論內容後，主動表示要為技職教育說話，強調以前高職生看不到未來，甚至有高職生寫信給前教育部長吳京指「社會放棄我，我也放棄社會。」因此當時教育部為了讓高職生升學有明天，因此讓打通高職生升學之路，之後高職生又寫信給教長說：「社會不放棄我，我也不放棄社會。」

吳清基表示，技職教育為台灣打造了經濟奇蹟，是一場沒有流血的寧靜革命，老闆們竟然還在罵，「我為他們感到難過」。他也舉台北工專（國立台北科技大學）為例，打造出台灣10分之1的大老闆、培育了100多位上市上櫃老闆。他也舉出很多大老闆和高層官員是高職畢業，例如張榮發是蘇澳水產畢業，前司法院長賴英照是宜蘭農校唸哈佛大學等等。

基金會董事長黃昆輝表示，研討會有4個分組討論，針對公平與卓越涉及國家資源分配，人力供需失衡、學用落差及國家競爭力如何提升4個主題，研討會重點在提出建言，學者專家熱烈參與並提出建議。

文化大學教育學院院長張建成說明「公平與卓越─教育資源的合理有效分配」一組討論結果，台師大教授徐美認為，高教擴張政策造成大學品質下降，學歷膨脹並貶值，高學歷低就業的結果，使大學學歷薪水往高中和專科的薪資靠近，拉低平均薪資。台師大教授許添明提出，台灣中小學生教育出現雙峰現象，台灣應大力投資弱勢教育促進社會階級流動，對社會發展才具有實質經濟價值。

張建成表示，2015年國小在學率97.5％，國高中在學率為95.95％，即使大專也有70.86％在學率，不管是結構失調或資源失調，最後都可能導致學生能力的失調，教育公平和教育卓越的橋接點，是要能因材施教、適性揚才、發展潛能，是否找到落實方法是關鍵。

前教育部長吳清基說明「學用配合：學校與企業如何承擔人才培育的社會責任」一組討論結果，大學教育存有學用落差，大學培育人才自應為企業所用，受少子女化衝擊學生人數減少，使大學的教學品質要求降低，而面對工業4.0挑戰，大學跨領域和創新課程不足，學生的人文素養和實作能力不足，教學研究對社會影響亦不足，政府各部門缺乏橫向合作，人事變動也使政策改弦易轍；呼籲企業對人才培育可全面大力協助，政府應全盤檢討法規，增列企業社會責任中對人才培育條款，大學則可擴大雙師及師徒制等策略。

台大經濟學系主任林明仁報告「人力供需：經濟政策與教育政策的密切配合」一組討論結果，中台科技大學校長李隆盛報告「國家競爭力的提升：大學教育及技職教育如何調整以提升國家競爭力。」