特生石虎週開跑 推3大DIY響應保育

集集特生中心擴大舉辦石虎週活動，並有石虎保育大使「阿虎」（中）前來與民眾互動。（記者劉濱銓攝）

2018-10-06 17:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕集集特生中心自去年10月5日首次舉辦石虎日活動，透過「10、5」與石虎的諧音，方便民眾記憶，舉辦為期一週的活動，今年則擴大舉辦，結合同樣瀕危的台灣黑熊主題，推廣保育宣導活動，除了延長石虎週至11月25日，還推出「石虎手工皂」、「石虎蛋彩繪」、「黑熊玩偶」等3大DIY體驗，盼吸引家庭客前來，為保育教育扎根。

特生中心主任楊嘉棟表示，去年首次辦理石虎週，獲得不錯回響，今天續推，還結合台灣黑熊保育，推出「熊熊久候（台語諧音：石虎）ㄟ願望」主題，希望透過保育宣導，將瀕危野生動物企盼生存，以及與人類和平共處的願望，能夠一一落實。

今天石虎週開幕活動，也有動物明星石虎保育大使「阿虎」到場與民眾同歡，不僅表演保育行動劇，也有帶動唱等，吸引許多小朋友與阿虎互動，並參與「石虎蛋彩繪」，連集集鎮長陳紀衡也到場參加，場面相當熱鬧。

特生中心指出，即起至11月25日，每週六、日都有DIY體驗，除了超人氣「石虎手工皂」，也有「石虎蛋彩繪」、「黑熊玩偶」等不同主題，每週定期更換，而10月10日國慶，以及11月11日光棍節，還有加碼場次，歡迎民眾前來共襄盛舉。