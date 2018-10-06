雲林國際偶戲節Cosplay踩街 真人版「戢武王」粉墨登場

2018雲林國際偶戲節踩街嘉年華COSPLAY吸睛。（記者黃淑莉攝）

2018-10-06 17:04

〔記者黃淑莉／雲林報導〕2018雲林國際偶戲節今天登場，下午3點由「偶戲同樂繪及踩街嘉年華」活動暖場揭幕，各地布袋戲迷粉墨登場的Cosplay，在踩街隊伍中特別搶眼；開幕晚會則於晚上7點半在農博生態園區舉行。

踩街嘉年華在虎尾國中戰鼓隊震撼的鼓聲中熱鬧揭幕，雲林縣府祕書長黃玉霜、文化處長林孟儀及虎尾鎮長林文彬等人都與會，虎尾魅力商圈50多家店家、咚咚舞蹈團、雲林故事人協會及逢甲大學、東海大學、虎尾科技大學等布袋戲Cosplay社團超過200人參加。

踩街隊伍中，許多人精心打扮成各種造型的動物、植物，其中又以布袋戲主角的Cosplay最受歡迎，東海大學布袋戲研究社分別裝扮成霹靂布袋戲與金光布袋戲的主角戢武王及劍無極、雁王。

雲林縣府文化處說，雲林國際偶戲節從6日至13日連續8天在虎尾農博生態園區及布袋戲館舉行，有優質國內外團隊演出、競技、展覽、創意等活動，歡迎大家來雲林作客「看好戲」。相關活動詳情，可上2018雲林國際偶戲節官網查詢。

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