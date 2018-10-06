台中火車站轉運中心 10日開放方便轉乘

2018-10-06 17:31

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中鐵路高架化本月底全線通車，市府交通局今日表示，台中火車站新站繼啟用2樓大平台後，10日再開放1樓轉運中心，讓計程車及汽機車進入C、D月台，11日則開放雙節公車300、309及310號進入A、B月台，方便民眾搭乘。

交通局長王義川說，考量火車站周邊臨停需求，10日起調整計程車招呼站及臨停接送區，從現在的新闢道路路側移至轉運中心C、D月台，11日接續開放往台灣大道雙節公車進入轉運中心A、B月台，讓整體車站轉乘服務更貼心。

從轉運中心離開的車輛可從武德街轉八德街，轉運中心A、B、C月台皆有樓梯及電梯可通往2樓，D月台空間較大可容納較多旅客，因此規劃為汽機車臨停接送區，旅客下車後可分別從廣場樓梯上2樓大平台或從東站進入台鐵站區。

王義川表示，計程車及汽機車進入C、D月台停等及接送服務，雙節公車300、309及310號進入A、B月台供民眾搭乘，未來轉乘民眾不必再淋雨及曬太陽，也不必穿越車流，更安全、快速進入台中車站。

配合鐵路高架化並改善中區交通困境，市府也啟動「台中大車站計畫」，將車站周邊建設從點串成線、再擴展成面整體開發，預計將新台中車站、台中轉運中心北站及南站、干城轉運中心整體打造成一個立體連通平台，使人車得以分流。

其中「立體停車場暨轉運中心興建計畫」，市府已爭取中央前瞻計畫並獲交通部補助3.96億元，將興建地上轉運中心及地下3層停車場，提供690席汽車停車位及306席機車位，未來結合新台中車站、台中轉運中心，有助客運及公車動線分流，提升轉運順暢性。