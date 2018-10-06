結合反毒的AI機器人競賽 近600學子參與

趣味闖關賽之中，選手操控機器人，沿路打擊毒品上學去。（記者吳俊鋒攝）

2018-10-06 16:04

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市政府衛生局今天結合目前流行的AI科技，以宣導藥物濫用防制為主題，舉辦機器人趣味闖關競賽，近600位學子參加，寓教於樂中，扎根反毒觀念。

嘉南藥理大學合辦這場比賽，今天下午在該校國際會議中心登場，區分2個項目，來自全國30所國、高中，以及小學等參加，逾120支隊伍分組競技，不僅選手們拚勁十足，隨行的老師與家長也緊盯戰況，氣氛熱烈。

在趣味闖關競賽中，選手需運用自行設計的機器人，帶著代表好朋友的「嘉藥小丸子」，沿路打擊毒品上學去，操控技術相當重要。

而調劑機器人競賽中，則是在行走的4塊木板之間，正確放置乒乓球，考驗著學生製作能力，以及團隊默契。

衛生局長陳怡表示，鑑於藥物濫用有年輕化趨勢，為讓學子適應未來瞬息萬變的社會，遠離毒品誘惑，並具備足夠的競爭力，因此舉辦機器人競賽，在生活中，運用科技培養創新思考，自我提升。

嘉藥則是提供必要的專業資源，力挺政府反毒作為，善盡社會責任；除了競賽之外，現場還規劃了趣味問答，校方也動員學子，化身小老師，以短劇表演與即興測驗，加強藥物濫用防制的觀念。