甲魚美食饗宴認桌又來了！今天500份免費料理先搶光

2018-10-06 16:00

〔記者羅欣貞／屏東報導〕推廣甲魚美食，台灣甲魚養殖協會每年秋冬推出美食饗宴認桌，已經有效提高國內甲魚消費量，為認桌暖身，協會今天（6日）先在屏東公園舉辦「甲魚呷天下」甲魚料理推廣與品嘗活動，免費的500份甲魚美食料理不到1小時就被搶光。

台灣甲魚養殖協會表示，台灣早在民國1930年代起即有小規模的養殖。1960年代於高雄美濃發展養殖，進而屏東縣里港、九如鄉成為大宗，目前全國約8成甲魚養殖集中屏東縣，面積約200公頃。

今天會場準備甲魚美食料理500份免費品嚐，用雞肉、豬肚與甲魚熬煮成湯的料理，吸引大批民眾索取，現場另有產業市集滿額送、現場LIVE演奏、有獎徵答等，場面十分熱鬧。

台灣甲魚養殖協會理事長張南進、秘書長張中信表示，台灣甲魚養殖產業2月至10月以外銷甲魚蛋為主，秋冬重點則放在國內甲魚食用市場，協會近年推出完成宰殺、去除內臟的真空甲魚料理包，每包1斤250元，已經逐漸被消費者接受。

台灣甲魚養殖協會將於12月2日，在里港河堤公園舉辦「甲魚草地音樂饗宴」美食饗宴認桌活動，邀請專業辦桌總鋪師蘇進益團隊料理甲魚美食，採用新鮮、安全、當令時節菜，讓民眾品嚐鮮美甲魚肉同時，也補充蔬果纖維。每桌原價6000元、特價5000元，目前開始受理民眾認桌，詳請可上屏東縣政府官網或台灣甲魚養殖協會粉絲團查詢。