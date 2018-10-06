民怨長照「切割式」服務 潘孟安允諾檢討改善

縣議員潘淑真（左）要求縣府加強居家照服員的責任心，縣長潘孟安（右）表示會檢討改進。（記者李立法翻攝）

2018-10-06 16:31

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣年花16億元力推長照2.0，縣議員潘淑真卻發現有送到日托中心的長者尿布包整天沒人換，居家照服員連最基本的衛生工作都懶得碰，讓政府照顧失能長者的美意大打折扣；縣長潘孟安表示，將檢討現行服務方式，希望從事居家照護工作者能多些愛心及耐心。

潘淑真在議會質詢時指出，她常接到民眾反映，指獲派照顧失能長者的居家照服員，工作切割得很「清楚」，負責做菜給老人家吃的，真的只負責「做菜」，連洗菜、洗碗及垃圾打包都不碰，老人家得洗好菜、煮好飯等照服員來做菜，吃完飯還得自己洗碗收垃圾，有的負責清潔掃地敷衍了事，老人家也不好意思說掃不乾淨，反正是政府花錢請的。

潘淑真還說，很多老人家因子女上班白天沒人照顧，只好送到日托中心去，下班後再接回家，子女們卻發現，老人家包了一整天的尿布居然沒人換 ，老家人又不好意思說，只能忍一忍，這種切割式且缺乏同理心等著領鐘點費的做事態度，已經失去政府長照政策的美意。

縣長潘孟安表示，長照2.0是政府力推的社福政策，為減輕家庭托老負擔，屏東縣政府今年編列16億元，目前有22家照服機構訓練了1200位照服員投入居家服務，雖然人力還是很欠缺，但照顧失能長者的態度也不能馬虎，將檢討這種像切香腸般的分段照顧方式，希望能改採全套式服務，並要求照服員多點愛心及耐心來對待長者。