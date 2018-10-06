高市五甲關帝廟 今首辦全國扶鸞觀摩大會

五甲關帝廟今舉辦全國扶鸞觀摩大會暨祭孔大典。（記者陳文嬋攝）

2018-10-06 16:08

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市五甲關帝廟今首辦全國扶鸞觀摩大會暨祭孔大典，全國41家廟宇齊聚一堂，青年國中學生扮演孔子門生迎賓，祭孔過程莊嚴隆重，扶鸞代替神佛教化社會，吸引大批民眾參與，場面熱鬧滾滾。

五甲關帝廟是地方信仰中心，供奉全國最大的木雕孔子神尊，高度大約3公尺，今年與中國儒教會合作，首度結合祭孔大典與全國扶鸞觀摩大會，是全國少見選定孔子農曆生日、以儒教形式舉辦的祭孔大典。

重頭戲扶鸞觀摩大會由全國41家廟宇參與，包括意誠堂關帝廟、文武聖殿等，神佛降臨鸞生身上，以桃筆寫出勸世文，代為傳達神佛想法，以教化社會人心。

現場意誠堂關帝廟扶鸞神諭是中心協善華梵經讚五甲元、儒銓階相道理遍傳老少強、釋本知性鸞筆一揮達天聽、宗旨教化大慈大悲詩文掛、會意行善筆下心德皆神仙，點出民眾應修身養性，發揚孔子思想，促進社會和諧。

現場更結合在地藝文表演，由五福國小帶來奪下世界冠軍的扯鈴表演等，青年國中由總務主任黃紘育帶領25名童軍團學生，穿著古服扮演孔子門生，現場迎接神佛與觀禮民眾。

五甲關帝廟董事長鄭明祥表示，活動以孔子思想為主軸，教導民眾學習聖賢精神，提升社會倫理道德，明天推出開竅、開智慧儀式，學生額頭點上硃砂，象徵開智慧，考生姓名作藏頭詩，象徵神明賜詩，祝福考試順利，已吸引300多人預約，歡迎民眾現場報名。

青年國中學生林欣儀表示，好奇想體驗祭孔大典，雀屏中選為迎賓禮生，一度感到很緊張，實際參與祭孔儀式，覺得很有意義，感受莊嚴隆重氣氛，也能向孔子祈求智慧，考試心神平靜、安定。