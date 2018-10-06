鑽石婚不老情秘訣 「平淡就是幸福」

蘇秋雄與蘇鐘金鳳感情好，接受林內鄉長張維崢的祝福。（記者詹士弘攝）

2018-10-06 15:35

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣政府與雲林縣老人會慶祝重陽節，今天在縣立體育館舉辦重陽敬老表揚活動，表揚21位模範老人及20對鑽石婚夫妻楷模。鑽石婚夫妻也分享不老情秘訣，就是「平淡就是幸福」。

雲林縣長李進勇表示，長輩們是社會最重要的寶貝，在九九重陽節的前夕，縣府表揚21位來自縣內各鄉鎮市的模範老人，感謝長輩們對於國家的貢獻，也要嘉許長輩們退而不休的精神，謝謝他們在社會上熱心公益、造福人群；另也表揚20對鑽石婚夫妻楷模，希望他們的相處之道可以作為年輕夫妻學習的目標，藉由美滿家庭的營造，進而促進社會的安定和諧。

古坑鑽石婚代表楊再成與徐雅暄雙手緊握，扶持上台接受表揚，兩人於民國43年於任職的華山國小相識，情投意合下結為連理，雖然兩人常常吵嘴，但一定會有人認錯服輸，越吵感情越好，這樣的吵吵鬧鬧，就是不老情的幸福。

林內蘇秋雄與蘇鐘金鳳兩人白手起家，一起務農，結婚60年來，幾乎沒有吵過架，相知相惜，老公應眾人要求親親老婆，當場「曬恩愛」，過程就是這麼自然，雖然不見濃烈的情愛，但幸福美滿不經意就在舉手投足間顯露出來。

「平淡就是幸福」，崙背鄉鑽石婚代表李居順、李楊英滿兩人一路走來相互扶持，家庭和諧美滿，堪稱是「牽手一甲子，幸福一輩子」的典範。

蘇秋雄親上老婆蘇鐘金鳳的臉，感情好看得見。（記者詹士弘攝）

雲林縣政府表揚鑽石婚夫妻楷模。（記者詹士弘攝）

古坑鑽石婚代表楊再成與徐雅暄接受表揚，兩人從頭到尾雙手緊握。（記者詹士弘攝）

徐雅暄吻上老公楊再成的臉，只見楊再成滿臉幸福。（記者詹士弘攝）