新北市場美食嘉年華 人氣早餐、下午茶免費送

2018-10-06 14:37

〔記者葉冠妤／新北報導〕今、明兩天的早上11點到晚上7點，到捷運府中站1號出口對面廣場，「2018新北市場美食嘉年華」請你免費吃活力菜市人氣早餐，包括票選冠軍的汐止金龍市場古早味大腸麵線、5.8度C涼麵或泰山市場犇牛堡等，今天開幕首日人潮踴躍！

新北市場處邀集由網友票選出的TOP 30新北市場好味道，舉辦為期兩天的「2018新北市場美食嘉年華」，集結16座市場的票選TOP 30美食，如金山第一市場三代老店富品家的蘿蔔糕、汐止觀光夜市澎湖直送的蠔門海鮮燒烤、中和民享市場素食必推的胡姥姥豆干，及永和永安市場最新排隊甜點的沐爵曲奇餅等美食外，還推出「FUN市下午茶」活動，下午3點至5點，整點就送出限量50份的下午茶。

獲得活力菜市早餐的吳同學表示，平日早上比較常吃西式早餐，今天吃到票選冠軍的大腸麵線很驚艷，原來菜市場裡的早餐可以這麼美味，以後假日也會考慮到市場走走逛逛，尋找市場隱藏版美食。

新北市市場處表示，明天是美食嘉年華的最後一天，除「活力菜市早餐免費送」、「FUN市下午茶」，還有「消費券9折優惠購」、「消費集點抽iPhone 7」等好康，優惠詳情可上http://www.goodmarketslife.com.tw「新北好市生活學」網站。