菊島風箏表演賽 連續2天飄揚重光大草原

風箏表演老少咸宜，適合全家親子活動。（記者劉禹慶攝）

2018-10-06 13:53

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕配合交通部觀光局澎湖秋瘋運動季及澎湖縣政府世界最美麗海灣嘉年華會系列活動，菊島風箏表演賽即日起在重光青青草原，舉行一連2天表演活動，首日風和日麗，吸引許多家長帶同小朋友親子參加，澎湖各界嘉賓雲集。

澎湖冬季東北季風，一向被視為觀光發展阻力，但近來官方與民間共同努力，希望化阻力為助力，延長澎湖觀光季時間，其中風箏就是外界寄以厚望的項目；由澎湖縣風箏協會舉辦的菊島風箏表演賽，今明兩日在重光青青草原展開，邀請國內7個風箏特技團體抵澎共襄盛舉。

今日開幕式由澎管處長陳志賢、澎湖縣府會雙首長縣長陳光復、議長劉陳昭玲、副議長陳雙全、議員陳慧玲、呂黃春金、胡松榮、蘇陳綉色、馬公市長葉竹林、市代表黃旭輝及澎湖縣長參選人吳政隆等人，欣賞表演團隊帶來的表演內容有特技風箏團隊花式芭蕾、各類造型特色風箏及由領航風箏牽引以自然風充氣的軟體風箏，還有世界級壯觀的長串及立體軟體造型風箏表演。

活動中安排澎湖縣特色風箏放飛啟動，風箏DIY製作彩繪親子遊戲，同時以現場放飛展示各類風箏，提供放飛技巧與宣導施放風箏安全教育，讓旅客民眾體驗各式風箏活動與文化，享受做風箏、放風箏、玩風箏的樂趣，並安排親子遊戲空飄糖果降落傘，增加小朋友參與樂趣。

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