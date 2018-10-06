推廣台灣牛肉 千人造訪斗南牛之鄉

2018-10-06 14:29

［記者黃淑莉／雲林報導］為推廣國產牛肉，農委會、縣府農業處及斗南農會今天舉辦「探訪牛之鄉．台灣好牛親子健行活動」吸引上千人參加，沿途參訪肉牛、乳牛牧場及玉米田、越光米田，讓孩子珍惜食物認識土地。

今天健行活動在斗南農會西埤分部附近田間小徑舉行，許多家長帶著孩子參加，來自台北的何韋翰帶著老婆及女兒專程來體驗，他說，在都市幾乎沒有機會親近稻田、牧場，利用假日全家到農村來感受田園風光，親近土地及認識各種不同作物。

農委會處長謝耀清表示，台灣肉牛一年產量7000公噸，為了讓民眾認識台灣牛與進口牛肉區別，農委會也做生產溯源的QRcode，民眾只要一掃即可清楚知道來自那個牧場。

謝耀清強調，進口牛肉從冷凍、運輸到台灣至少有2、3個月，台灣牛肉現宰、溫體、新鮮度夠，用來涮牛肉、煮、炒、滷都很適合。

斗南農會總幹事張有擇指出，為讓消費者對台灣食物安全更有信心，因此首創健走結合食農教育活動，讓親子一起探訪養牛牧養、越光米田、玉米田。

斗南農會行銷經理蔡清德說，今天的路線以肉牛為主，延伸到越光米田、玉米田，稻桿、玉米桿都可做為牛的飼料，牛吃完這些廢棄物產生的牛糞則可做為肥料，透過循環農業讓民眾更珍惜食材愛護土地。

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