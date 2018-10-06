宜蘭社區日曆18年 寫下216個社區故事

2019宜蘭縣社區日曆開賣了，今天進行成果分享。（記者游明金攝）

2018-10-06 13:51

［記者游明金／宜蘭報導］宜蘭縣社區日曆是社造基礎計畫，明年邁入18年，共記錄216個社區故事。明年日曆封面邀請宜蘭版畫界大師潘勁瑞，以生肖「豬」為主題，傳達諸事大吉意象；入選社區也各具特色，例如季新社區展示的「等篙」就是以前捕魚神器，社區日曆8日至19日開賣，預購價260元，洽詢電話03-9322440轉305。

宜縣文化局於2002年推出社區日曆，每年徵選12個社區為主角，讓大家有機會看見家鄉景緻與在地故事。文化局長宋隆全說，社區日曆是社造運動萌芽的開始，讓社區民眾同心相聚，聽耆老憶兒時、長輩訴家常，在不間斷的故事中，藉由日曆將過往美好與流轉回憶，化為文字躍然紙上。

明年度的日曆封面由潘勁瑞老師設計，以生肖「豬」為主題；兩隻喜悅的小豬仰望著結滿柿子的「發財樹」，柿子轉化為錢幣遍地金黃果實；潘指出，小豬成雙成對，繁花盛開，果實豐收，傳達諸事大吉、富貴圓滿意涵。

宜蘭縣社區日曆明年邁入18年，封面邀請宜蘭版畫界大師潘勁瑞，以生肖「豬」為主題，傳達諸事大吉意象（記者游明金攝）

宜蘭縣明年社區日曆封面邀請宜蘭版畫界大師潘勁瑞設計。（記者游明金攝）

2019宜蘭縣社區日曆開賣了，今天進行成果分享。（記者游明金攝）

2019宜蘭縣社區日曆開賣了，今天進行成果分享。（記者游明金攝）