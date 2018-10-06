草屯稻草工藝文化節登場 陳建仁體驗編草鞋

草屯鎮稻草工藝文化節今登場，邀請副總統陳建仁為全國最大鯨魚造型稻草編織揭幕。（記者佟振國攝）

2018-10-06 13:47

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣草屯鎮稻草工藝文化節今天於植物公園熱鬧登場，現場有多組大型稻草工藝編織展示、稻草工藝DIＹ、彩繪、傳統米食等多項體驗活動，副總統陳建仁也到場為全國最大的鯨魚造型稻草編織揭幕，並體驗草鞋製作，重溫兒時穿草鞋的時光。

邁入第20年的稻草工藝文化節，已成為草屯鎮每年入秋後重要的大型觀光產業文化活動，今年續於植物公園舉行，活動會場擺設多位草編工藝師連日趕製的大型稻草裝置藝術，包括號稱全國最大的巨無霸鯨魚造型草編，整座高430公分、長520公分、寬415公分，還有高240公分、寬400公分的大章魚，以及各式的小海豚、貝類，營造豐富的海洋生態，現場也有大型氣墊遊樂設施、親子寫生與彩繪等活動，吸引許多親子參加。

副總統陳建仁參加大型稻草編織作品揭幕儀式，稱許稻草工藝文化節傳承台灣重要的稻草工藝文化，肯定歷任草屯鎮長對這項活動的堅持，稻草是早期應用廣泛的物品，自己小時候也穿過草鞋，現在稻草作品融入工藝文化元素，更有看頭，也透過草編老師的指導體驗草鞋製作樂趣。

草屯鎮長洪國浩也表示，植物公園歷經7年的改造，從禁葬荒廢閒置多年的公墓變身而成，已成為鎮民休憩與舉辦活動的場所，但縣府仍計畫要開發工業區，草屯鎮仍有20多公頃的工業用地可供使用，盼縣府能夠三思，不要為了開發而開發，要傾聽、尊重多數民意。