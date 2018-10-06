羅東南門路 短短200公尺住2位人瑞

宜蘭縣代理縣長陳金德（中）今前往羅東鎮訪視4位百歲人瑞，也包含賴鳳凰與林火熖（左），他除與長輩們閒話家常，更送上重陽好禮。 （記者林敬倫攝）

2018-10-06 12:55

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣羅東鎮南門路，去年賴鳳凰阿嬤成為百歲人瑞，今年林火熖阿公也滿百歲，一條路短短不到200公尺的距離，就住有2位百歲人瑞，成為地方佳話；宜蘭縣代理縣長陳金德今前往訪視，向2位長者致贈重陽禮金8000元及賀禮，希望讓2人歡度佳節。

重陽節17日即將到來，今年宜蘭縣總計百歲人瑞有75人，其中，羅東鎮的南門路，短短不到200公尺的距離，就住有賴鳳凰及林火熖2位百歲人瑞，成為地方上的佳話；賴鳳凰今年101歲，19歲結婚後，含辛茹苦養育6名子女長大，就這樣走過百年歲月。

隨著子女長大成人且事業有成，賴鳳凰也開始安排自己的生活，唱歌、跳舞是她的最愛，即便現在因為髖關節受傷行動不便，她不時仍會拿起家中的麥克風歡唱，是全家人的開心果。

林火熖年輕時則經營布料行，60歲退休後回歸家庭，與妻子一起打桌球、爬山，還到世界各地旅遊，他說，他的座右銘是「心要大一點，人要看得開，不要太計較」，這樣人生自然活的開心、愉快。

林火熖的兒子林國慶說，父親長年保持良好的運動習慣，這是他能活到百歲的秘訣，讓他至今還行動自如，口語表達清晰，父親不僅是全家的支柱，勤儉的生活觀與良好的運動習慣，都是晚輩最好的學習榜樣。

陳金德今前往羅東鎮訪視4位百歲人瑞，也包含賴鳳凰與林火熖，他除與長輩們閒話家常，更送上聯合勸募禮券600元、禮金8000元、豬腳麵線禮盒、總統致贈德金鎖片及滿百長者加贈敬老狀等重陽好禮。

陳金德指出，百歲人瑞是宜蘭縣發展過程中的重要見證者，蘭陽平原因為有長者的開山闢林、荷鋤勤耕，才能夠有今日的美好，縣政府要感謝長輩們辛勤的付出，傳承寶貴經驗與人生智慧，建構出宜蘭的美好模樣，為表達感謝，獻上重陽禮品暨禮金，祝賀縣內老寶貝及其家人闔家平安、幸福圓滿。